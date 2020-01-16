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Може вбити: лікар розповіла, який популярний фрукт не можна міксувати з ліками

1.4т
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Кожному відомо, що деякі продукти і напої не варто вживати на час прийому ліків. Але знання більшості обмежують тим, що не можна одночасно споживати алкоголь і антибіотики.

Насправді список "заборонених" продуктів дуже широкий, і серед них є ті, які навпаки вважають корисними, особливо в період хвороби.

"Їжа, напої і трави здатні взаємодіяти з деякими ліками через порушення їх всмоктування або перетворення в організмі. Як результат, ефект препаратів може зменшуватися або посилюватися. При чому останнім підвищує ризик побічних ефектів", – пише у себе в Facebook кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова.

Зокрема, "коктейль" може стати причиною алергії, блювоти, головного болю, посилення симптомів хвороби і навіть призвести до тяжких, часом смертельним станів.

Так, за її словами, грейпфрут і його "родичі" (помело, лайм, світи та ін.) Є лідерами за кількістю різних взаємодій з ліками. При цьому багато хто звик пити сік з цих цитрусових за сніданком і відразу ж приймати свої ліки.

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Фрукт може посилити або нейтралізувати дію препарату

Фрукт може посилити або нейтралізувати дію препарату

Настроение

Лікар зазначає, що потенційна загроза для пацієнтів від цих плодів пов'язана з речовиною фуранокумаринів. При його розщепленні в організмі за участю певного ферменту утворюються неактивні продукти, які зв'язуються з активним центром цього ферменту і блокують його.

"Найбільша кількість ферменту міститься в клітинах печінки, де через нього проходить перетворення майже половини всіх ліків. При цьому там ліки розщеплюються на менші неактивні продукти (для виведення з організму), або їх неактивні речовини перетворюються в активні. А при блокуванні ферменту фуранокумарином будь-які перетворення ліків гальмуються", – відзначає професор.

Також певна кількість даного ферменту міститься і в клітинах слизової оболонки тонкого кишечника, де відбувається всмоктування прийнятих всередину ліків. Грейпфрут же блокує цей процес і зменшує попадання ліків в організм.

Експерт підкреслює, що дуже важливо враховувати взаємодію грейпфрута з ліками, оскільки горючий мікс несе ризик летального результату. Зокрема, важкі наслідки можуть наздогнати при вживанні грейпфрута і прийомі статинів, деяких антибіотиків, антиаритмічних та протипухлинних препаратів і т.д.

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"Ризик негативних наслідків залежить від кількості грейпфрута, віку пацієнта та наявних хронічних захворювань вразливих органів. У той же час, для істотного підвищення концентрації деяких ліків в крові може вистачити навіть одного фрукта або склянки соку, і цей ефект може зберігатися до 3 діб. Тому "розводити" в часі вживання соку і ліків, особливо таблетованих і тих, чия дія зберігається добу, не варто. Натомість слід повністю відмовитися від фрукта", - порадила Амосова.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які ще продукти не варто змішувати з ліками.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Особа
Катерина Амосова
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