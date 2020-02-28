Прихильникам правильного харчування необов'язково відмовлятися від традиційних млинців на Масляну – класичні рецепти можна злегка змінити, перетворивши їх на більш дієтичні та корисні.

Про те, як приготувати смачні млинці без пшеничного борошна і цукру, в ефірі ObozTV розповіла кулінарна експертка і кондитерка, фіналістка відомого шоу "МастерШеф" Наталія Левензон.

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За її словами, білу пшеничну муку в млинцях можна замінити цільнозерновою, гречаною, кукурудзяною.

"Легко можна замінити рисовим борошном, виходять дуже смачні млинці. Особисто готувала", – порадила Лвензон.

Як варіант вона запропонувала замішувати тісто з декількох видів борошна. У співвідношенні, наприклад, 50 на 50.

Якщо додати рослинне масло в тісто, то жир під час смаження не знадобиться avrorra.com

А цукор в тісті для млинців взагалі буде зайвим, запевнила кондитерка.

"Я цукор ніколи не кладу, у мене млинець нейтральний. Щіпка солі, і цукор можна взагалі не класти", – зазначила вона.

Левензон додала, що з молоком теж можна експериментувати. Якщо його замінити шпинатним соком, то вийдуть зелені млинці, а якщо буряковим – то червоні. Можна спекти млинці навіть на звичайній воді.

Що стосується вершкового масла, то воно, на її думку, надає млинцям неповторного смаку.

"Вершкове масло дає таку "кремовість", якої не дасть соняшникова олія. Тому я завжди роблю навпіл, "ні нашим, ні вашим". Додаю трохи вершкового масла для смаку і трохи олії", – зізналася кулінарка.

Левензон уточнила, що якщо покласти 2-3 ложки соняшникової олії в тісто, то пательню не знадобиться змащувати жиром перед кожним млинцем.

Млинці можна приготувати без борошна і молока avrorra.com

Як писав OBOZREVATEL, 24 лютого в Україні розпочалася Масляна – один з найдавніших і найвеселіших свят, що відзначається протягом тижня. Традиційно на Масляну печуть безліч млинців з різноманітними начинками.

Раніше консультант з харчування Галина Купцова поділилася рецептами млинців, які не зашкодять талії.

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