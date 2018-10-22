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/Блоги - здоровий раціон

Тетяна Предільська
Тетяна Предільська
Ендокринолог, лікар превентивної медициниВсі статті автора

Микроэлемент, который понизит тягу к сладкому

2.6тЧитати матеріал російською

Как и обещала, сегодня расскажу про хром-металл, который помогает снизить тягу к сладостям в ряде случаев.

Дело в том, что хром регулирует углеводный обмен, улучшая чувствительность клеток к действию инсулина и снижая его уровень. Инсулин, при его повышении, развивает аппетит к углеводам. И у людей с нарушениями обмена углеводов или при дефиците хрома его употребление помогает снизить это желание.

Дефицит хрома развивается в случае:

  • избыточного употребления углеводов, т.е. у сладкоежек;

  • при длительном хранении продуктов;

  • при термической их обработке;

  • при консервировании и т.п.;

  • при стрессах.

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Симптомы дефицита хрома очень неспецифические:

  • слабость, головная боль, нарушение сна;

  • изменение веса;

  • нарушения углеводного обмена;

  • нарушение липидного обмена;

  • нарушение иммунитета;

  • нарушение работы щитовидной железы.

Если что-то из симптомов присутствует, надо проверить уровень хрома в крови. При недостатке я рекомендую прием пиколината или хелата хрома в суточной дозе 400-500мкг.

Что касается продуктов, хром содержится больше всего в:

  • рыбе и креветках;

  • печени животных и птиц;

  • орехах;

  • цельнозерновых продуктах;

  • грушах, топинамбуре.

Читайте на OBOZREVATEL, о зависимости от сладкого.

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Автор
Тетяна Предільська Тетяна Предільська
Об'єкти
здоров'яхарчування
Джерело
Джерело:Татьяна Предельская
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