Как и обещала, сегодня расскажу про хром-металл, который помогает снизить тягу к сладостям в ряде случаев.

Дело в том, что хром регулирует углеводный обмен, улучшая чувствительность клеток к действию инсулина и снижая его уровень. Инсулин, при его повышении, развивает аппетит к углеводам. И у людей с нарушениями обмена углеводов или при дефиците хрома его употребление помогает снизить это желание.

Дефицит хрома развивается в случае:

избыточного употребления углеводов, т.е. у сладкоежек;

при длительном хранении продуктов;

при термической их обработке;

при консервировании и т.п.;

при стрессах.

Новини Как побороть тягу к сладкому

Симптомы дефицита хрома очень неспецифические:

слабость, головная боль, нарушение сна;

изменение веса;

нарушения углеводного обмена;

нарушение липидного обмена;

нарушение иммунитета;

нарушение работы щитовидной железы.

Если что-то из симптомов присутствует, надо проверить уровень хрома в крови. При недостатке я рекомендую прием пиколината или хелата хрома в суточной дозе 400-500мкг.

Что касается продуктов, хром содержится больше всего в:

рыбе и креветках;

печени животных и птиц;

орехах;

цельнозерновых продуктах;

грушах, топинамбуре.

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