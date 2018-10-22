Как и обещала, сегодня расскажу про хром-металл, который помогает снизить тягу к сладостям в ряде случаев.
Дело в том, что хром регулирует углеводный обмен, улучшая чувствительность клеток к действию инсулина и снижая его уровень. Инсулин, при его повышении, развивает аппетит к углеводам. И у людей с нарушениями обмена углеводов или при дефиците хрома его употребление помогает снизить это желание.
Дефицит хрома развивается в случае:
избыточного употребления углеводов, т.е. у сладкоежек;
при длительном хранении продуктов;
при термической их обработке;
при консервировании и т.п.;
при стрессах.
Симптомы дефицита хрома очень неспецифические:
слабость, головная боль, нарушение сна;
изменение веса;
нарушения углеводного обмена;
нарушение липидного обмена;
нарушение иммунитета;
нарушение работы щитовидной железы.
Если что-то из симптомов присутствует, надо проверить уровень хрома в крови. При недостатке я рекомендую прием пиколината или хелата хрома в суточной дозе 400-500мкг.
Что касается продуктов, хром содержится больше всего в:
рыбе и креветках;
печени животных и птиц;
орехах;
цельнозерновых продуктах;
грушах, топинамбуре.
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