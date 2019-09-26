Приветствую! Сегодня хочу поднять важнейшую тему – типы пищевых расстройств. А начну с моего фаворита – ограничительного типа!

Ограничительное нарушение пищевого поведения – бич людей, как имеющих лишний вес, так и без него, а также часто диагностируется у людей, которые сохраняют нормальный вес после его сброса. Ограничительное пищевоеповедение напоминает маятник, когда на одном конце его движения – почти голодание, капустный лист и микроскопическая куриная грудка, а на другом – поведение Гаргантюа и Пантагрюэль – праздник живота, неуёмное обжорство, когда "съедается все, что не прибито к тарелкам". Причем, правило неукоснительное – за воздержанием всегда следует срыв.

Причиной этого часто является слабость дофаминовой и серотониновой системы, когда ослабевает контроль над импульсами и возникают навязчивые мысли о еде.

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Как действовать при таком нарушении пищевого поведения?

Главное – никаких запретов, пусть для начала будет 20% "безобразий" в рационе, потом 15, потом 10. Меньше 5 лучше не опускаться, просто вредные сладости или колбасу заменить на натуральные – фрукты, ягоды, куриное крылышко или сало. Затем нужно подобрать аминокислотную терапию, которая эффективна при ограничительном нарушении, чтобы облегчить контроль мозга. И конечно же, добротная психотерапия, нормализация пищевого поведения – то, о чем не прочитать в книжке. Вот так!

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