Чим замінити м'ясо: дієтологиня розкрила секрети пісного меню

Бобові – чудове джерело рослинного білка, тому в період посту вони займають одне з головних місць в меню, практично заміщаючи м'ясні продукти.

Проте користь бобових (до них належать нут, маш, горох, сочевиця, квасоля різних видів) багато в чому залежить від способу приготування. Лікарка-дієтологиня Анна Мельничук в ефірі ObozTV розповіла, як правильно їх готувати та з якими продуктами поєднувати.

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"Якщо людина хоче отримати максимальний білок з бобових – їх бажано замочити. Згадайте, як робили ваші бабусі чи батьки. У нас вдома завжди стояла тарілочка, де мама замочувала квасолю. Вона мала набрякнути. Замочуйте хоча би на 8 годин, на ніч. Обов'язково в чистій воді", – розповіла лікарка.

Він пояснила, що замочування дозволяє швидше зварити продукти – відповідно, вони менше поживних речовин втрачають при термічній обробці – а також допомагає краще засвоїти рослинний білок.

Також Мельничук поділилася маловідомим лайфхаком:

"У воду додаєте або сіль, або ложечку яблучного оцту, або трошки соку квашеної капусти. Це посилює ферментацію. Тоді процес замочування і відкривання корисних властивостей стає трохи кращим. Не треба багато – чайну чи столову ложку на мисочку, де ви замочуєте".

Бобові – горох, дав (індійський горох), нут, маш, соя, квасоля і сочевиця різних видів forksoverknives.com

Крім того, за словами дієтологині, бобові в піст необхідно поєднувати з овочами і зеленню.

"Основна проблема взимку – отримати якісь корисні та поживні речовини. Тому нам потрібно в кожен прийом їжі додавати овочі – хоча би чверть, а в ідеалі до половини тарілки. І зелень. Під час посту нам як ніколи потрібні джерела фолієвої кислоти, а це зазвичай зелені продукти. Можна купити кінзу, рукколу... ", – порадила Мельничук.

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