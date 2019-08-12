Головна Новини
Мова Язык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Здорове харчування

Медревізор
Медревізор
Інспектор по лікувальним установам Всі статті автора

Диетический творог опасен: что скрывают производители?

7.3т Читати матеріал російською

Всем хорошо известно, что такое диетический творог, и многие останавливают свой выбор именно на нем. Это очень легко: пришел в суперсаркет, быстро купил упаковку диетического творога и съел его за один прием пищи, а то и за два. Поскольку не всегда есть время, чтобы приготовить еду и просто взять лоток с обедом на работу. Некоторые даже стесняются это делать. Поэтому часто приходится покупать еду по дороге, ведь это удобно, а полезно ли?

Мнение диетолога-эксперта Людмилы Гончаровой.

Чем может быть опасен творог?

Отсутствие жира: такой творог сожержит массу консервантов и загустителей. Когда убирается жир, консистенция должна же на чем-то держаться. Ничего страшного не произойдет, если вы съедите творог с жирностью 3,5%. В коровьем молоке, из которого он сделан, жирность составляет 4%. Что же касается жирности 9,5% и выше, это твороги, в которые добавлено сливочное масло или его смесь с маргарином, что очень вредно для здоровья.

Большой популярностью пользуется обезжиреный творог ТМ "Яготинский", также продукты с низким содержанием творога выпускают "Злагода", "President" и пр.

Диетический творог опасен: что скрывают производители?

Обезжиреный творог ТМ Яготинский

Непереносимость коровьего белка казеина: часто бывает, что организм не может усвоить этот белок из-за отсутствия ферментов.

Непереносимость лактозы (углеводная составляющая молока): это достаточно частое, хотя и неприятное явление, от которого в основном страдают взрослые, хотя может встречаться и у детей.

Диетический творог опасен: что скрывают производители?

Иллюстрация

Подумайте, нужен ли вам продукт с большим количеством консервантов? Покупайте творог с жирностью 2,5-3,5%, сожержание жира в них "естественное", не увеличено другими жирами. Если все хорошо с усвоением белка и жиров, а плохо с молочным сахаром, тогда лучше употреблять безлактозный творог.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Медревізор Медревізор
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Теги
продукти харчування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини