Медики назвали фрукти, незамінні для серця

Щоденне вживання апельсинів може знизити артеріальний тиск і підтримувати хорошу роботу серця.

Як з'ясували єгипетські вчені, ці цитрусові містять велику кількість антиоксидантів, які виводять з організму шкідливі речовини, пише govoritmoskva.ru.

Крім того, в апельсинах міститься багато солей калію, необхідних для стабільного серцевого ритму і регулювання кров'яного тиску.

Цитрусові fermoved.ru

При частому вживанні цих фруктів в організмі формується "хороший" холестерин, що призводить до розширення вен і збільшує стійкість до респіраторних захворювань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, багато продуктів, які ми звикли відносити до "здорових", насправді такими не є. І замість того, щоб допомогти підтримувати фігуру або схуднути, навпаки сприяють набору ваги і погіршення самопочуття.

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