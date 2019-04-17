Пам’ятаєте ранні 2000-ні та це засилля "чарівних каструлок", ультразвукових стіралок-масажерів і всякого такого. Я думав, шо та ммм-образна вакханалія давно канула в лєту. Але ні, сторіночка у фейсбуці цвіте і пахне https://www.facebook.com/ZepterUkraine/ пропонує нам відео про "палєзний бургер", "ягнятіну-з-якимись-приколами" і ….. БІОПТРОН!!!!!

Отакий вот апаратік і його технічні характеристики https://bit.ly/2UGOhf1

Якшо кратко, то чарівне світло Біоптрона лікує численні болячки шкіри (і не токо), суглобів (і не ТОКО) психіки (і НЕ ТОКО), імуні І те НЕ ту ТОКО!!!

https://bit.ly/2UFm20n

Я особисто знавав кількох адептів Біоптрону, тому пропоную безпристрасно (ха-ха) розібратись, шо воно таке.

Із самого початку компанія давить нас авторитетною інформацією: "дєдушкой" Біоптрона (і фототерапії) якоби був Н. Фінзен - Нобелівський лауреат з медицини. І це чиста правда, в смислє шо лауреат. Бо премія була за використання ультрафіолету https://bit.ly/2VKwQqi а Біоптрон УФ не випромінює, шо виробник вказує повсюди і багато раз. https://bit.ly/2UFm20n Так шо "вєлікіє учониє" - не аргумент.

Наступне, чим нас пробують вразити - сертифікація FDA. Алеі тут не все так просто. Дозвіл по формі 510(k) означає, що апарат не перевіряли на ефективність. Виробник просто подав документи, що прилад є аналогічним тому, що ВЖЕ продавався у США до 1976 року. https://bit.ly/2ICK3h8

Фактично, можемо бути впевнені лише в тому, що Біоптрон безпечний. В чому я, особисто, не сумніваюсь. А ще я вірю у силу і безпечність повітря.

То шо лишається? Як і завжди - пошук клінічних досліджень.

На офіційному сайті виробник такі дослідження наводить. 20-30 річної давності, переважна більшість авторів мають підозріло слов’янські прізвища, значна частина - взагалі не статті, а якісь доповіді і неопубліковані матеріали. https://bit.ly/2KL9OOX

Ладно, сам пошукаю.

На пабмеді значна частина статей про Біоптрон написана нєкім Stasinopoulos в період з 2005 по 2017 рік. Кожного разу він пише в заключенні, шо прилад має якусь ефетивність, але яку - треба ще досліджувати. Ну що ж, 12 років не так уже і багато для потомка Арістотеля. Вірю, шо цей мужній син Еллади колись постігне біоптронну істину.

Ось ще підбірочка одного автора, без доступу до тектсів https://bit.ly/2VQ3uXs

Ось - спонсорське дослідження https://bit.ly/2v8Yvpp де біоптроном лікували 27 пацієнтів з тунельним синдромом. Висновок - дуже помагає. Але самі автори визнають недоліки свого дослідження: вони не оцінювали функціональне покращення і вдоволеність пацієнтів результатами лікування. А так то да… якось помагає. Віртуально

Кохрейн:

- немає якісних доказів на корсить фототерапії при акне https://bit.ly/2PfEarA

- немає якісних доказів на корсить фототерапії при болю в спині https://bit.ly/2Gp2zHk

- немає якісних доказів на корсить фототерапії при периодонтиті https://bit.ly/2vaaZNr

Огляди і мета-аналізи:

Немає якісних доказів на корсить фототерапії при колінному остеоартриті

https://bit.ly/2Gp2sLA

Потрібні кращі докази ефективності Біоптрона для лікування патології сухожилків https://bit.ly/2GtJyol

Докази на користь Біоптрона слабкі https://bit.ly/2GtJLI9

На заукску - лікування меланоми Біоптроном із exitus letalis https://bit.ly/2VOadkJ

Якось так виходить, шо з наукою теж не склалось.

Головний доказ "ефективності" апаратів типу Біоптрон - це testimonials, тобіш "свідчення" благодарних пацієнтів. Як наприклад ось тут https://bit.ly/2GjOc73

Але і проти цього є аргумент, якшо трохи поритись в мережі. Цитата: "ваш Біоптрон - ЛОХОТРОН…" після кількох місяців застосування https://bit.ly/2KIN9mm

Ось типова історія з Нової Зеландії: Біоптроном лікували рак молочної залози (здогадайтесьз яким результатом) https://bit.ly/2VOTWw5

Тут таки доречно згадати, що витрати на фототерапію в США пацієнтам не відшкодовуються, бо НЕМА ПЕРЕКОНЛИВИХ ДАНИХ про їх ефективність https://go.cms.gov/2ILinZ7

Австралійська Адміністрація по лікарським засобам вказує, що Біоптрон є апаратом без доведеної ефективності, і що на прилад були скарги

https://bit.ly/2GqZNlP

Але з іншої сторони - чо я придовбався до людей? Якшо несмішні шутнікі можуть претендувати на роль керівника держави, то виробники кастрюлів (тим більше швейцарські), мають повне право лікувати всі болячки волшебним лучом.

P.S. Ось https://amzn.to/2v8SSY5 мій улюблений відгук про Біоптрон на Amazon: "прекрасно лікує рак шкіри і укуси павуків".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!