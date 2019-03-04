Дієтолог сказала, скільки млинців можна з'їсти на Масляну

На Масляну, яку українці відзначатимуть із 4 по 10 березня включно, корисно з`їдати не більше двох млинців за один прийом. Важливо правильно підібрати борошно для приготування тіста.

Такі поради в ефірі ObozTV дала дієтолог Людмила Гончарова. Вона зазначила, що з огляду на традиції, ця їжа не буде корисною для кишечника.

"Можна з`їсти два млинці, які вам подобаються. Більше не можна, тому що в будь-якому разі борошно не дуже корисне для кишечника", — сказала вона.

Для приготування тіста треба вибирати дієтичне борошно, додала дієтолог. Найкраще підходить амарантове, рисове, гречане, кукурудзяне, порадила Гончарова.

Масляна АСС

"Дієтичні млинці корисніші для людини. Тоді можна з`їсти три млинці, чоловікам — чотири. Кишечник людини більше не зможе засвоїти таку страву", — зазначила дієтолог.

OBOZREVATEL підготував три найкращі рецепти дієтичних млинців. Вівсяні пластівці і манна крупа, які використовуються у приготуванні, корисні для організму людини.

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