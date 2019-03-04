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/Здорове харчування

Дієтолог сказала, скільки млинців можна з'їсти на Масляну

11.5тЧитати матеріал російською

На Масляну, яку українці відзначатимуть із 4 по 10 березня включно, корисно з`їдати не більше двох млинців за один прийом. Важливо правильно підібрати борошно для приготування тіста.

Такі поради в ефірі ObozTV дала дієтолог Людмила Гончарова. Вона зазначила, що з огляду на традиції, ця їжа не буде корисною для кишечника.

"Можна з`їсти два млинці, які вам подобаються. Більше не можна, тому що в будь-якому разі борошно не дуже корисне для кишечника", — сказала вона.

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Для приготування тіста треба вибирати дієтичне борошно, додала дієтолог. Найкраще підходить амарантове, рисове, гречане, кукурудзяне, порадила Гончарова.

Масляна

Масляна

АСС

"Дієтичні млинці корисніші для людини. Тоді можна з`їсти три млинці, чоловікам — чотири. Кишечник людини більше не зможе засвоїти таку страву", — зазначила дієтолог.

OBOZREVATEL підготував три найкращі рецепти дієтичних млинців. Вівсяні пластівці і манна крупа, які використовуються у приготуванні, корисні для організму людини.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVДієти та фітнесМаслянарецептиздоров'я
Особа
Людмила Гончарова
Місце
Україна
Теги
рецептздоров'я
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Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Народ хотел отметить масленицу, сунул руку в карман, а там - пусто. Вот блин!
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