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/ Здорове харчування

Масляна-2020: лікар розповів, коли категорично не можна їсти млинці

1.2т
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Лікар-гастроентеролог розповів, що млинці краще не вживати на вечерю, адже така їжа погано засвоюється вночі, і надлишок калорій призводить до ожиріння.

Медик пояснив, що млинці затримують воду в організмі. До того ж не можна їсти млинці з солодкою начинкою, адже таке поєднання складних і швидких вуглеводів призводить до зайвої ваги, передає "П'ятий канал".

За порадою лікаря, млинці найкраще вживати в їжу вранці на сніданок, замінюючи ними складні вуглеводи, наприклад, каші.

Млинці

Млинці

При цьому до млинців можна додати білок – наприклад сир, а також різні сири: моцарелла, пармезан ну або слабосолону рибу. Також лікар порадив додати до млинців начинку з фруктів з різних горіхів.

З'їсти млинці можна і на обід, проте вже без жирної червоної риби і масла. Адже таке поєднання продуктів може викликати загострення у людей, які мають проблеми з жовчним міхуром і підшлунковою залозою. При цьому варто сприймати подібний прийом їжі як повноцінний, а не перекус.

Нагадаємо, що 24 лютого в Україні почалася Масляна – один з найдавніших і найвеселіших свят.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-ендокринолог Олена Мамонтова заявила, що млинці можуть завдати шкоди здоров'ю.

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
харчування їжа
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