"Убивають" шлунок: з'ясувалася несподівана небезпека мандаринів

Людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту не варто їсти мандарини, оскільки в них міститься кислота, яка може погіршити симптоми.

Про це попередила дієтологиня Олена Соломатіна, пише "Вечірня Москва". За її словами, навіть здорова людина, з'ївши мандарин натщесерце, може відчути дискомфорт у животі.

Крім того, небезпеку також можуть представляти різні протигрибкові речовини, якими обробляють шкірку мандаринів. Тому, за словами лікаря, її краще не варити. Фрукти оптимальніше їсти цілком. На добу краще з'їдати 2-3 мандарини, більше теж можна, але лише здоровим людям.

З'ясувалася несподівана небезпека мандаринів foodandmood.com.ua

У цілому, за порадою Соломатіної, мандарини їсти можна, і навіть корисно. "У цьому фрукті міститься бета-каротин, попередник вітаміну А – чим яскравіше забарвлення мандарина, тим більше бета-каротину, який необхідний для відновлення слизових", – пояснила вона.

Також у мандаринах багато калію, який зміцнює серце і виводить надлишок рідини. А в білій плівці всередині фрукта під шкіркою є корисні антиоксиданти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Олександр Кущ назвав безпечну дозу мандаринів на день – 250 грам фруктів на одну людину.

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