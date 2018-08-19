Любителям суши: з'ясувалася смертельна небезпека найпопулярнішої риби

Вирощений лосось можна вважати одним із найбільш токсичних харчових продуктів у світі.

Про це заявив засновник норвезького Союзу охорони природи еколог-активіст Курд Оддекал, передає 24apteka.

Риба хворіє через неправильні умови вирощування на маленькій фермі і надмірну скупченість. Зокрема, токсиколог із Франції Жером Рюззен каже, що лосось у п'ять разів перевищує показники по шкідливості і токсичності у порівнянні з будь-якими іншими морепродуктами.

Суші з лосося можуть стати причиною появи "незваних гостей" в організмі. Тому лікарі не радять вживати рибу, яка не пройшла теплову обробку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами вчених, регулярне вживання морепродуктів, виловлених у відкритому морі, становить небезпеку для людини.