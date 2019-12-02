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/ Здорове харчування

"Ложками їсти не треба": дієтологиня розповіла, чим небезпечна червона ікра

5.6т
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Червона ікра під час вживання у великих обсягах може бути шкідливою для здоров'я, людина ризикує отримати передозування вітамінами.

Про це виданню "РБК" розповіла дієтологиня Олена Соломатіна. За її словами, в продукті висока концентрація вітамінів А, Е і D. Ці жиророзчинні вітаміни здатні накопичуватися в організмі і викликати гіпервітаміноз, на відміну від розчинних вітаміну С або вітамінів групи B. "Ложками ікру їсти не варто", – підкреслила лікарка.

Соломатіна рекомендувала купувати ікру відомих марок, тому що вона перевіряється в лабораторіях і в ній немає уротропіну. Раніше цей препарат додавали в червону ікру, зараз він заборонений, але його можна знайти в "браконьєрському" делікатесі, а також у продукті в пластиковій упаковці.

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Перераховані рекомендації стосуються і чорної ікри. Зазвичай вона солоніша, але вміст вітамінів і макроелементів там приблизно такий самий, як і в червоній. Також у неї можуть додавати уротропін.

"Ложками їсти не треба": дієтологиня розповіла, чим небезпечна червона ікра

kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома дієтологиня Вікторія Кляуз дала кілька важливих практичних порад щодо правильного харчування. Вона розповіла, скільки фруктів потрібно їсти і який хліб обирати.

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Теми
живлення здоров'я
Місце
Україна
Теги
дієтолог диета харчування
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Вот глупость. Всю жизнь ее ложками ели, жаль только не круглый год
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Красная икра в больших количествах вредна для здоровья" Селяне, ваш диетолог Соломатина права. Ешьте ЧЁРНУЮ ...
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ще не вмерла, не получится. В статье же четко сказано "Перечисленные рекомендации относятся и к черной икре." Тут же недавно давали весьма полезную рекомендацию - меньше есть, и активнее двигаться. То бишь, воды попил, пустую кастрюлю на голову нахлобучил, и поскакал интегрироваться с Европой. А красная и черная икра, это злостный пережиток времен совка.
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