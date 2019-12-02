"Ложками їсти не треба": дієтологиня розповіла, чим небезпечна червона ікра

Червона ікра під час вживання у великих обсягах може бути шкідливою для здоров'я, людина ризикує отримати передозування вітамінами.

Про це виданню "РБК" розповіла дієтологиня Олена Соломатіна. За її словами, в продукті висока концентрація вітамінів А, Е і D. Ці жиророзчинні вітаміни здатні накопичуватися в організмі і викликати гіпервітаміноз, на відміну від розчинних вітаміну С або вітамінів групи B. "Ложками ікру їсти не варто", – підкреслила лікарка.

Соломатіна рекомендувала купувати ікру відомих марок, тому що вона перевіряється в лабораторіях і в ній немає уротропіну. Раніше цей препарат додавали в червону ікру, зараз він заборонений, але його можна знайти в "браконьєрському" делікатесі, а також у продукті в пластиковій упаковці.

Перераховані рекомендації стосуються і чорної ікри. Зазвичай вона солоніша, але вміст вітамінів і макроелементів там приблизно такий самий, як і в червоній. Також у неї можуть додавати уротропін.

kp.ru

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