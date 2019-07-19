Літнє здорове харчування: дієтолог дала прості поради

Літо - це можливість для "перезавантаження", оздоровлення організму, нормалізації обміну речовин і істотного зниження ризику розвитку багатьох захворювань.

Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська в блозі на УП розповіла, яким продуктам віддавати перевагу:

листовій зелені (шпинат, бурякова гичка, різні сорти салату, капусти, овочі);

різнобарвним овочам і фруктам (морква, буряк, помідори, абрикоси, часник, цибуля);

ягодам, горіхам, насінню (льону і гарбузу).

Салат Ivona

Скиталінська також радить зводити до мінімуму, або зовсім викреслювати з раціону:

цукор і всі продукти і напої, в яких він міститься (випічка, цукерки, солодкі напої), а також вироби з білої муки.

За її словами, ці продукти переповнюють кров глюкозою, яка вступає в реакцію з білками організму і веде до утворення і накопичення в клітинах і міжклітинному просторі "молекулярного сміття".

"Наслідки катастрофічні: крихкість судин, атеросклероз, хвороба Альцгеймера (відкладення токсичного білка амілоїду в нервових клітинах), катаракта, діабет другого типу, хвороби нирок, запалення і прискорене старіння шкіри", - уточнила дієтолог.

Як солодку, але здорову альтернативу потрібно вибирати ягоди, фрукти і чорний шоколад (кілька часточок в день).

Скиталінська радить влаштовувати розвантажувальні дні, це може бути відмова від одного прийому їжі або вживання різноманітних овочів протягом дня один-два рази на тиждень.

Підсумовуючи, вона назвала принципи харчування:

звести до мінімуму всі харчові "шкідливості" і надмірності;

перевагу віддавати продуктам, які позитивно впливають на організм;

пам'ятати, що здорова їжа проста, без "викрутасів";

не робити з їжі культу, тому що фізична активність, гарний настрій, міцний сон, відсутність шкідливих звичок і любов до ближнього теж істотно оздоровлюють наш організм на генетичному рівні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти назвали три продукти, від яких варто відмовитися під час сніданку.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал