Лише три правила: дієтолог назвала ключові поради для схуднення

Побороти надлишкову вагу можна за допомогою трьох простих правил, доступних кожному.

Перше – відстежити причини переїдання, оскільки надлишок кілограмів пояснюється саме цим. Про це в Instagram написала дієтолог Олена Кален.

"Не варто їсти перед телевізором або дивлячись у телефон. Є ризик пропустити момент втамування голоду і продовжити жувати автоматично", – підкреслила вона.

Друге правило – харчуватися збалансовано і поменше вживати фаст-фуд, газовану воду і солодке. Замість них потрібно їсти фрукти і овочі.

Третя порада дієтолога – не допускати голодування, оскільки тоді організм починає робити запаси.

схуднення Фото: Relrus.ru

"Ключове правило на шляху до стрункості – їсти за перших ознак голоду і до моменту його угамування. Тоді зайві кілограми зникнуть раз і назавжди", – повідомила Олена Кален.

Як писав OBOZREVATEL, дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

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