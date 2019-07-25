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/ Здорове харчування

Лише три правила: дієтолог назвала ключові поради для схуднення

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Побороти надлишкову вагу можна за допомогою трьох простих правил, доступних кожному.

Перше – відстежити причини переїдання, оскільки надлишок кілограмів пояснюється саме цим. Про це в Instagram написала дієтолог Олена Кален.

"Не варто їсти перед телевізором або дивлячись у телефон. Є ризик пропустити момент втамування голоду і продовжити жувати автоматично", – підкреслила вона.

Друге правило – харчуватися збалансовано і поменше вживати фаст-фуд, газовану воду і солодке. Замість них потрібно їсти фрукти і овочі.

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Третя порада дієтолога – не допускати голодування, оскільки тоді організм починає робити запаси.

схуднення

схуднення

Фото: Relrus.ru

"Ключове правило на шляху до стрункості – їсти за перших ознак голоду і до моменту його угамування. Тоді зайві кілограми зникнуть раз і назавжди", – повідомила Олена Кален.

Завершальний пост з серії, де я відповідаю на найпопулярніші питання про схуднення. Щоб прочитати всі відповіді, переходите в мій профіль👉 @elenakalen і читайте пости поруч з цим. ⠀ Ловіть поради людині з надмірною вагою, який хоче схуднути: ⠀ 📌 1. Відстежити причини переїдання. Вага набирається через систематичні переїдання. Бажано відстежити моменти, коли це відбувається і усвідомлено підійти до прийомів їжі. Не варто їсти перед телевізором або уткнувшись в телефон. Є ризик пропустити момент втамування голоду і продовжити жувати автоматично. ⠀ 📌 2. Харчуватися збалансовано. Надмірне вживання фаст-фуду, солодощів і газованої води дратує шлунок і призводить до відчуття "весь час хочу їсти" 😋 Введіть в раціон більше свіжих овочів, фруктів і продуктів, які не містять в собі порожні калорії. ⠀ 📌 3. Не голодувати. Якщо людина голодна, але відмовляється від їжі, його організм починає робити запаси. Вага йде неохоче і повільно. Ключове правило на шляху до стрункості - є при перших ознаках голоду і до моменту його утоленія☝ Тоді зайві кілограми зникнуть раз і назавжди. ⠀ ❓Какой рада найбільш цінний для вас і допоможе вам зробити перший крок до фігури своєї мрії? Напишіть цифру в комментаріях👇 ⠀ 🙌На марафоні схуднення ми не тільки знижуємо вагу, але вчимося чути потреби свого тіла і починаємо піклуватися про кожну частинку свого організму. Ми вчимося розпізнавати потреби своєї особистості і задовольняти їх найкращим для нас способом😍 Ми приділяємо особливу увагу розвитку любові до себе і свого тіла. Щоб записатися на марафон, напишіть мені "ТАК" в Дірект😉 ⠀ # еленакален_совети # бездіет # інтуітівноепітаніе # дієта # похудетьлегко

Публікація від ОЛЕНА розжареного СХУДНЕННЯ БЕЗ дієт (@elenakalen)

Як писав OBOZREVATEL, дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

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Україна
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