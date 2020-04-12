Лимон, гаряча вода і пластівці: розкриті популярні хитрощі схуднення

Популярний дієтолог Вікторія Кляуз розкрила популярні хитрощі схуднення.

Так, на своїй сторінці в Instagram, експерт розвінчала міф про воду з лимоном вранці, розвантажувальні дні і пластівці на сніданок, які нібито допомагають в схудненні.

За її словами, якщо їсти на 400-800 ккал, то на наступний день ваги логічно покажуть "мінус".

"Це мотивує, тільки не буває так, що тиждень можна їсти все підряд, а потім сподіватися на миттєвий ефект розвантаження. Може настати момент, коли розвантаження перестане працювати", – зазначила дієтолог.

Схуднення newsone.ua

Кляуз розповіла, про невелике дослідження, яке допускає стакан води перед їжею з метою схуднення. Але якщо не дотримуватися принципів правильного харчування, то ніякий окріп не допоможе, а навіть може спровокувати опіки.

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"Вода з лимоном вранці. Якби вона дійсно так прискорювала метаболізм, то тренажерки давно б закрилися і в світі зникли повні люди. Але ні, так до сих пір не сталося", – підкреслила фахівець.

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Експерт згадала, що колись консультувала жінку, раціон якої складався з фітнес- пластівців на сніданок, "ягідних" йогуртів, глазурованих сирків, фітнес-ковбаси, без дріжджового хліба і цукатів. За її словами, колосальний надлишок простих вуглеводів не дозволяв клієнтці знизити вагу.

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"Всі ми хочемо вірити, що накопичені за роки зайві кг можуть зникнути за 10-14 днів і для цього достатньо лише якогось простого кроку або продукту. Так не буває. Основа схуднення – це щоденна робота над собою – робота над харчуванням, фізичною активністю і здоровим сном ", – нагадала Кляуз.

Як писав OBOZREVATEL раніше, дієтолог розвінчала головні міфи про цукор при схудненні.