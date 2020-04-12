Лимон, гаряча вода і пластівці: розкриті популярні хитрощі схуднення

Популярний дієтолог Вікторія Кляуз розкрила популярні хитрощі схуднення.
Так, на своїй сторінці в Instagram, експерт розвінчала міф про воду з лимоном вранці, розвантажувальні дні і пластівці на сніданок, які нібито допомагають в схудненні.
За її словами, якщо їсти на 400-800 ккал, то на наступний день ваги логічно покажуть "мінус".
"Це мотивує, тільки не буває так, що тиждень можна їсти все підряд, а потім сподіватися на миттєвий ефект розвантаження. Може настати момент, коли розвантаження перестане працювати", – зазначила дієтолог.
Схуднення
newsone.ua
Кляуз розповіла, про невелике дослідження, яке допускає стакан води перед їжею з метою схуднення. Але якщо не дотримуватися принципів правильного харчування, то ніякий окріп не допоможе, а навіть може спровокувати опіки.
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"Вода з лимоном вранці. Якби вона дійсно так прискорювала метаболізм, то тренажерки давно б закрилися і в світі зникли повні люди. Але ні, так до сих пір не сталося", – підкреслила фахівець.
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Експерт згадала, що колись консультувала жінку, раціон якої складався з фітнес- пластівців на сніданок, "ягідних" йогуртів, глазурованих сирків, фітнес-ковбаси, без дріжджового хліба і цукатів. За її словами, колосальний надлишок простих вуглеводів не дозволяв клієнтці знизити вагу.
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"Всі ми хочемо вірити, що накопичені за роки зайві кг можуть зникнути за 10-14 днів і для цього достатньо лише якогось простого кроку або продукту. Так не буває. Основа схуднення – це щоденна робота над собою – робота над харчуванням, фізичною активністю і здоровим сном ", – нагадала Кляуз.
І далі йде дуже "доведений", "перевірений" простий рецепт похуденія😅 Сьогодні про популярних хитрощах похуденія⬇️ ⠀ 🔸Разгрузка - якщо є на 400-800ккал, то на слід день ваги покажуть мінус, логічно😉 Це мотивує і тільки Не буває так, що тиждень можна їсти все підряд, а потім сподіватися на миттєвий ефект розвантаження Може наступити момент, коли розвантаження "перестане працювати" ⠀ 🔸Випівать півлітра гарячої води перед їжею є невелике дослідження, яке допускає стакан води перед їжею з метою схуднення Але якщо не дотримуватися пр нціпи пп, то ніякої окріп не допоможе, а може і опіки спровоціровать😳 ⠀ 🔸Вода з лимоном вранці Якби вона дійсно так прискорювала метаболізм, то тренажерки давно б закрилися і в світі зникли повні люди Але немає, так до сих пір не сталося 🤷♀️ ⠀ 🔸Псевдополезная їжа Колись я консультувала жінку, раціон якої складався з фітнес- пластівців на сніданок, "ягідних" йогуртів, глазурованих сирків, фітнес-ковбаси, без дріжджового хліба і цукатів Колосальний надлишок простих вуглеводів не дозволяв їй знизити вес🤓 ⠀ Всі ми хочемо вері ть, що накопичені за роки зайві кг можуть зникнути за 10-14 днів і для цього "досить лише ..." якогось простого кроку або продукту Так не буває Основа схуднення - це щоденна робота над собою - робота над харчуванням, фіз активністю і здоровим сном👌 ⠀ А які "чарівні методи" пробували ви, яких результатів досягли? давайте ділитися в комментаріях⬇️
Як писав OBOZREVATEL раніше, дієтолог розвінчала головні міфи про цукор при схудненні.
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