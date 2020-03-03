Лікарка розповіла, як дотримуватися Великого посту з користю для здоров'я

Намагаючись дотримуватися Великого посту, який передує Великодню й у 2020 році триватиме з 2 березня по 18 квітня, не всі українці суворо дотримуються всіх рекомендацій і часом зводять його лише до відмови від м'яса, яєць і молока.

І цим вони завдають тільки більше шкоди своєму організму. Про це розповіла лікарка-дієтологиня Людмила Бабич, передає "ГолосUA".

За її словами, всі християнські пости продумані дуже грамотно і з користю для здоров'я. І дійсно віруючим людям таке обмеження себе в їжі приносить заспокоєння, вселяє надію, іншими словами позбавляє від стресів.

Дієтологиня поділилася порадами, як дотримуватися Великого посту з користю для здоров'я

"Однак, якщо люди постять, щоб скинути "нагуляні" за зиму кілограми, або щоб віддати данину моді, вони не просто перебувають у стані постійного стресу, а й послаблюють організм нестачею низки вітамінів і поживних речовин", – зазначає лікарка.

Бабич підкреслила, що особливо небезпечно сприймати піст як дієту. Адже в такому випадку переважно представниці прекрасної статі часто відмовляються від каш або фруктів, думаючи, що в них багато калорій. Хоча насправді в цих продуктах міститься величезна кількість мікроелементів і вітамінів.

Не можна сприймати піст як дієту

Дієтологиня також додала, що найсуворіший, так званий монастирський піст, передбачає вживання корисних і насичених мікроелементами страв. Тому, дотримуючись його, потрібно чергувати дні без гарячих страв і такі, коли заборонена пісна їжа з маслом.

"Треба пам'ятати, що жири також дуже важливі для здоров’я і, що важливо, для жіночої зовнішності. Адже деякі вітаміни є "жиророзчинними", тобто без надходження їх в організм, вони просто не засвоюються. А це негативно позначається на самопочутті, стані нігтів і волосся", – запевнила Бабич.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Найсуворіший піст у році – Великий піст – у 2020-му почався в Понеділок 2 березня і закінчиться в суботу 18 квітня.

За даними опитувань, в Україні майже третина населення дотримується Великого посту повністю або частково.

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