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Лікарі назвали продукт, який сповільнить процеси старіння

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Медичні фахівці зі штату Флорида (США) провели дослідження, в результаті якого прийшли до висновку, що чорнослив здатний продовжити молодість.

Лікарі наголосили, що сушені сливи можуть сповільнити втрату кісткової тканини при старінні. Про це повідомляє Medikforum з посиланням на науковий журнал Nutrients.

Видання представило увазі читачів огляд 24 досліджень, які проводились в 2017 році. Результати підтвердили позитивний вплив сухофруктів на організм людини.

Чорнослив допоможе сповільнити процеси старіння

Чорнослив допоможе сповільнити процеси старіння

pixabay.com

Крім того, лікарі зацікавилися показниками здоров'я 236 жінок в період менопаузи. Представниці прекрасної статі були розділені на дві групи і повинні були вживати 100 грамів чорносливу і 100 грамів сушених яблук щодня протягом року.

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В рамках роботи проводилося сканування кісток через 3, 6 і 12 місяців. В результаті з'ясувалося, що у жінок, які вживали сушені сливи, мінеральна щільність кісткової тканини була більше, ніж у учасниць з іншої групи.

Лікарі назвали продукт, який сповільнить процеси старіння

Лікарі назвали продукт, який сповільнить процеси старіння

pixabay.com

Професор Бахрам Арджманді зазначив, що за останні десятиліття чорнослив став найбільш вітамінним продуктом. Його дуже давно використовують в лікувальних цілях. У продукті міститься нікотинова кислота, гамма-токоферол, альфа-токоферол, фолієва і аскорбінова кислота, бета-каротин, рослинна клітковина, фруктоза, сахароза, глюкоза, рибофлавін. Сухофрукт також містить також велику кількість калію, магнію, кремнію, кальцію, натрію, фосфору, йоду, заліза, міді, молібдену, цинку і багатьох інших елементів.

Сушена слива дозволяє зберегти здоров'я кісток, адже утримує їх щільність. Експерт називає роботу сухофруктів синергетичною, необхідною для запобігання втрати мінералів в кісткових тканинах. Останнє може стати причиною остеопорозу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була названа ефективна дієта проти старіння. Ці продукти харчування можуть впливати на роботу генів.

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Теги
лікарі дослідження старіння
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