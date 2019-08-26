Медичні фахівці зі штату Флорида (США) провели дослідження, в результаті якого прийшли до висновку, що чорнослив здатний продовжити молодість.

Лікарі наголосили, що сушені сливи можуть сповільнити втрату кісткової тканини при старінні. Про це повідомляє Medikforum з посиланням на науковий журнал Nutrients.

Видання представило увазі читачів огляд 24 досліджень, які проводились в 2017 році. Результати підтвердили позитивний вплив сухофруктів на організм людини.

Чорнослив допоможе сповільнити процеси старіння pixabay.com

Крім того, лікарі зацікавилися показниками здоров'я 236 жінок в період менопаузи. Представниці прекрасної статі були розділені на дві групи і повинні були вживати 100 грамів чорносливу і 100 грамів сушених яблук щодня протягом року.

В рамках роботи проводилося сканування кісток через 3, 6 і 12 місяців. В результаті з'ясувалося, що у жінок, які вживали сушені сливи, мінеральна щільність кісткової тканини була більше, ніж у учасниць з іншої групи.

Лікарі назвали продукт, який сповільнить процеси старіння pixabay.com

Професор Бахрам Арджманді зазначив, що за останні десятиліття чорнослив став найбільш вітамінним продуктом. Його дуже давно використовують в лікувальних цілях. У продукті міститься нікотинова кислота, гамма-токоферол, альфа-токоферол, фолієва і аскорбінова кислота, бета-каротин, рослинна клітковина, фруктоза, сахароза, глюкоза, рибофлавін. Сухофрукт також містить також велику кількість калію, магнію, кремнію, кальцію, натрію, фосфору, йоду, заліза, міді, молібдену, цинку і багатьох інших елементів.

Сушена слива дозволяє зберегти здоров'я кісток, адже утримує їх щільність. Експерт називає роботу сухофруктів синергетичною, необхідною для запобігання втрати мінералів в кісткових тканинах. Останнє може стати причиною остеопорозу.

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