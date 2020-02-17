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Лікарка розповіла, чим корисна кава і чому її не можна пити натщесерце

1.4т
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Для багатьох ранкова чашка-друга кави стала незмінним ритуалом, який диктує настрій на весь день.

"Цей напій, якщо вживати його правильно і в розумних кількостях, насправді приносить багато користі для здоров'я, – розповіла MedOboz терапевтиня Наталя Гордієнко. – Однак тут важливо пам'ятати, що каві має передувати сніданок, інакше ви ризикуєте заробити гастрит і стрімкий набір ваги".

Отже, чим же корисна кава і чому вона небезпечна натщесерце?

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Кава корисна, але не натщесерце

Кава корисна, але не натщесерце

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Піднімає настрій

Після випитої чашки улюбленого напою в організмі підвищується рівень гормону щастя – серотоніну. І в результаті наслідки стресу зникають, а настрій стає піднесеним.

Неспроста деякі дослідження показали, що серед любителів кави значно більше оптимістів, ніж серед тих, хто зовсім не п'є цей напій.

Активує мозкову діяльність

Кофеїн в організмі працює як активатор роботи нервової системи – такий собі подразник, який стимулює і прискорює передачу нервових імпульсів. Саме тому вона допомагає швидше прокинутися і "включає" мозок, якщо ви відчуваєте сонливість і занепад сил.

Однак перестаратися з цим "вмикачем" не слід – він працює за умови, що добова норма кави не перевищує 4 чашок еспрессо. Якщо більше – ефект буде зворотнім.

Покращує травлення і допомагає ниркам

Кава допомагає і очисним функціям організму. Так, вона перешкоджає утворенню каменів в сечостатевій системі, сприяє виведенню з організму зайвої рідини, прискорює розщеплення жирів і збільшує відтік жовчі.

Зберігає молодість

Кофеїнові напої – маст-хев для жителів великих міст, де шкідливі речовини витають в повітрі. Справа в тому, що кава здатна знижувати вплив радіації, а також нейтралізувати вплив токсинів на організм. Тим самим вона знижує ризик розвитку небезпечних захворювань і запобігає передчасному старінню.

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Натщесерце – табу!

Як вже сказала наш експертка, кава – той самий напій, який варто пити вже після сніданку, хоча б легкого.

"Справа в тому, що кава стимулює вироблення шлункового соку. І якщо ви ще нічого не їли, кислоти ушкоджують ніжну слизову оболонку шлунка, від чого ви можете відчуєте нудоту і печію, а перспективі це загрожує розвитком гастриту і навіть виразки", – попередила лікарка.

Більш того, через каву, випиту відразу після пробудження і натщесерце, в організмі відбувається стрибок рівня гормону кортизолу, що може спровокувати зайву дратівливість, слабкість, запаморочення, а в майбутньому, при регулярному виконанні цього шкідливого ритуалу, привести до порушень роботи щитовидки і безконтрольного набору ваги.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, до чого призводить відмова від кави.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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