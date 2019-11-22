Лікар розповіла, як не набрати зайву вагу вагітним

Під час вагітності жінки можуть знизити зайву вагу, якщо будуть дотримуватися правильного харчування.

Про це в своемТелеграм-каналі розповіла лікар-дієтолог Вікторія Кляуз.

"Якщо на момент настання вагітності було ожиріння або зайва вага, то при переході на правильне харчування – протягом першого триместру можливе зниження ваги", – пояснила вона.

Однак лікар зазначила, що схуднення не повинно бути метою.

"Більш важливо – перейти на правильне харчування, контролювати вагу і не набирати більше допустимої норми. При ожирінні норма становить 7-9кг за всю вагітність", – додала дієтолог.

Вагітність

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог Світлана Фус розповіла, що стереотипи, пов'язані з їжею, є однією з головних психологічних причин зайвої ваги.

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