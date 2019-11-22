Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здорове харчування

Лікар розповіла, як не набрати зайву вагу вагітним

353
Читати матеріал російською

Під час вагітності жінки можуть знизити зайву вагу, якщо будуть дотримуватися правильного харчування.

Про це в своемТелеграм-каналі розповіла лікар-дієтолог Вікторія Кляуз.

"Якщо на момент настання вагітності було ожиріння або зайва вага, то при переході на правильне харчування – протягом першого триместру можливе зниження ваги", – пояснила вона.

Новини
"Правильні" продукти і рух: дієтологиня розповіла, як уникнути ожиріння

Однак лікар зазначила, що схуднення не повинно бути метою.

"Більш важливо – перейти на правильне харчування, контролювати вагу і не набирати більше допустимої норми. При ожирінні норма становить 7-9кг за всю вагітність", – додала дієтолог.

Вагітність

Вагітність

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог Світлана Фус розповіла, що стереотипи, пов'язані з їжею, є однією з головних психологічних причин зайвої ваги.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Тимур Григоренко
Теги
диета вагітність харчування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини