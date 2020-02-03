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/ Здорове харчування

Лікарка розповіла, кому не можна їсти помідори

1.1т
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Незалежно від сезону у багатьох томати є завсідниками щоденного раціону. Ще б пак, адже різноманітні сорти смачної соковитої ягоди красуються на полицях супермаркетів тепер не тільки в період урожаю, при чому за цілком доступну ціну.

Прихильників у помідорів багато – їх люблять і діти, і дорослі, при чому більшість звикли не обмежувати себе в кількості вживання цього продукту.

Але наша експертка, терапевтиня Наталія Гордієнко, рекомендує бути обережніше з томатами, адже у них є ряд протипоказань, з якими жартувати не варто, інакше за помилку можна поплатитися хорошим самопочуттям.

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"В першу чергу бути обережними варто алергікам, - пояснила MedOboz лікарка. - У них міститься ряд речовин, зокрема аскорбінова кислота, лікопен і антоцианін, які можуть викликати важку реакцію з боку імунної системи і привести до неприємних або навіть важких станів".

Також помідори можуть нашкодити пацієнтам з жовчнокам'яної хворобою (за рахунок великої кількості органічних кислот в складі, томати дають потужний жовчогінний ефект) і тим, хто страждає від захворювань нирок (щавлева кислота з їх складу негативно впливає на водно-сольовий обмін, що формує додаткове навантаження на нирки).

Крім того, через все ту ж наявність кислот, з помідорами варто бути обережнішими тим, кому дошкуляють болі в суглобах і захворювання шлунково-кишкового тракту. В обох випадках вживання цих плодів може привести до посиленням болю і загострення захворювань.

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"Більш того, оскільки сезон збору врожаю припадає на літо, то в продаж в осінньо-весняний період надходять овочі, вирощені в тепличних умовах з використанням різних добрив. Зовсім відмовлятися від них не варто, але перед вживанням їх потрібно ретельно мити і бажано замочувати в воді, щоб зменшити кількість накопичених в них нітратів. А ось маленьким дітям давати їх все-таки не потрібно, щоб не спровокувати гострі реакції в організмі", - додала експерт.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які продукти варто їсти, щоб зміцнити імунітет.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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