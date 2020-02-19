Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здорове харчування

Лікарка розповіла, чи корисне молоко та скільки його потрібно пити

1.6т
Читати матеріал російською

З дитинства нам розповідають, що молоко потрібно пити щодня, і чим більше, тим краще. Мовляв, воно допомагає зміцнювати кістки, зберігати здоровими зуби тощо.

"Коров'яче молоко містить білок, жир, переважно насичений, вуглеводи, зокрема лактозу, а також багато цінних мінералів і вітамінів, насамперед кальцій і вітамін D "для здорових кісток", – розповіла у себе в Facebook професорка, кардіологиня Катерина Амосова, додавши, що, відповідно до актуальних рекомендацій, повноцінне харчування передбачає вживання щонайменше 3-х порцій (по 240 мл) молока на день.

Новини
Коров'яче молоко чи рослинне: що корисніше

В реальності переважна більшість не п'є молоко зовсім або вживає значно меншу кількість цього продукту. Наскільки ж це критично?

За словами Амосової, передбачається, що молоко допомагає:

запобігати переломам кісток, зокрема в умовах зменшення їхньої мінералізації з віком (остеопороз), шляхом формування достатнього запасу кальцію. Водночас лікарка зазначила, що низка сучасних досліджень не підтвердила зв'язок кількості молока, кальцію та вітаміну D в раціоні дітей і дорослих з щільністю кісток і частотою переломів;

знижувати артеріальний тиск – завдяки значному вмісту магнію. Цей ефект, за словами лікарки, справді спостерігається, але за умови обмеження в раціоні кількості солі й збільшення порції свіжих фруктів і овочів;

контролювати масу тіла і запобігати розвитку ожиріння. "Теоретично, перешкодою повинна стати наявність великої кількості жирів, проте підтвердження цьому немає", – зазначила професорка.

Очікування користі від молока виявилися завищеними

Очікування користі від молока виявилися завищеними

Foodandmood

"Потенційна ж шкода коров'ячого молока обговорюється переважно в розрізі непереносимості лактози з віком і алергії в дитинстві", – сказала експертка, додавши, що існують і інші проблеми: частково потенційні, частково – реальні.

До таких, зокрема, належить підвищення ризику розвитку діабету першого типу внаслідок перехресної реактивності між білками молока й бета-клітинами підшлункової залози, що виробляють інсулін. Ця теорія не підтверджена. Зокрема, у дітей, які вживали гідролізати білка молока, рівень автоантитіл до цих клітин не відрізнявся від такого у дітей, що пили аналогічну кількість незбираного молока.

Також є думка, що вживання молока підвищує ризик раку передміхурової залози, ендометрію матки і, можливо, молочної залози. Ймовірно, це припущення виникло через високий вміст у молоці "перманентно вагітних" корів естрогенів і фактора росту-1. Але водночас доведено, що завдяки наявності в раціоні молока знижується ризик розвитку колоректального раку.

А підвищення ризику серцево-судинних захворювань, яке також приписують молоку, можливе лише за вживання надмірної кількості кальцію (понад 2-2,5 тис. Мг) під час використання популярних БАДів.

Новини
Дієтолог пояснила, кому не можна пити молоко

"Водночас три склянки молока – це 60% від максимально допустимої кількості насичених жирів на день. Тобто, якщо ці жири жорстко не обмежити за рахунок інших продуктів, рівень"шкідливого" холестерину – ліпопротеїнів низької щільності – підвищиться. А разом з ним збільшиться й серцево-судинний ризик", – зазначила Амосова.

Зважаючи на вищесказане, лікарка підкреслила, що обов'язковість щоденного вживання щонайменше 3-х склянок молока недостатньо обґрунтована і залежить від загальної якості харчування (три склянки – це тільки для бідних країн з поганою загальною якістю харчування). Також вона додала, що знежирене молоко не має переваг перед незбираним, а ось молочні продукти з цукром вживати зовсім не варто.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, про що попереджає нудота через молоко і кисломолочні продукти.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Особа
Катерина Амосова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини