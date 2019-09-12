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/ Здорове харчування

Лікар назвав доступні продукти, що омолоджують тіло

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Зелений чай, чорний шоколад і куркума сприяють нормальній роботі стовбурових клітин, що омолоджують організм.

Про це розповів доктор з США Вільям Лі, передає Daily Mail. Вчений зазначив, стовбурові клітини є свого роду "фабрикою з виробництва вкрай важливих для росту і відновлення органів хімічних речовин".

"Кожен раз, коли людина травмується або у нього розвивається якесь захворювання, його стовбурові клітини починають активно діяти. Завдяки цьому відновлюються зношені клітини", – пояснив медик.

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Лікар підкреслив, що вживання алкоголю, куріння і погана екологія знижують активність стовбурових клітин. Також їжа з високим вмістом жирів, солі і цукру стримує активність стовбурових клітин.

харчування

харчування

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Місце
США
Теги
здоров'я медицина харчування їжа
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