Пити каву на голодний шлунок – погана ідея, оскільки дана звичка може негативно відбитися на стані шлунково-кишкового тракту.

Про це повідомила гастроентеролог Марія Бадалян, передає "Вечірня Москва". Вона додала, що особливо небезпечний кави натщесерце для людей з жовчнокам'яною хворобою і гіпертоніків.

"Любитель кави повинен бути впевнений, що у нього немає проблем з цим органом. Якщо ж у людини жовчокам'яна хвороба, холецистит або біліарний сладж, такий" сніданок "нікуди не годиться", – зазначила лікар.

За словами медика, порція кави вранці для гіпертоніка може загрожувати розвитком інфаркту або інсульту. Вона підкреслила, що каву рекомендується пити людям зі зниженим тиском, адже напій здатний його підвищувати до потрібної позначки.

"Якщо людина з тиском, наприклад, 140 на 90 щоранку" снідає "кави, то це може вкрай негативно позначитися на здоров'ї", – розповіла медик.

Лікар назвала серйозну небезпеку ранкової кави АиФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені розвіяли міф про вплив кави на рак.

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