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/Здорове харчування

Виявлено несподівану небезпеку "здорової" їжі

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Продукти, що продаються як "нежирні", можуть містити в три рази більше цукру, ніж їх звичайні аналоги.

Споживачі помиляються, коли думають, що роблять правильний дієтичний вибір, купуючи більш корисні варіанти. Про це повідомляє Daily Mail.

Видання навело найпоширеніші приклади "здорових" продуктів, в яких більше цукру, ніж в знежирених версіях:

  • йогурт;

  • арахісове масло;

  • мюслі;

  • нежирне печиво.

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Натуральний йогурт (зліва) і йогурт з 0% жиру

Натуральний йогурт (зліва) і йогурт з 0% жиру

Стандартне арахісове масло (зліва) і знежирене (праворуч)

Стандартне арахісове масло (зліва) і знежирене (праворуч)

Звичайний сухий сніданок (зліва) і його легша версія (праворуч)

Звичайний сухий сніданок (зліва) і його легша версія (праворуч)

Раніше MedOboz повідомляв, що серед найбільш небезпечних продуктів з супермаркетів виявилися солодкі йогурти, заморожені напівфабрикати, солодощі, газовані напої, сік, холодний чай і знежирені продукти.

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Тема
здоров'я
Тег
харчування
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