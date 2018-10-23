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/Блоги - здоровий раціон

Албіна Коміссарова
Албіна Коміссарова
ДієтологВсі статті автора

Краткие ответы на сложные вопросы о питании

477Читати матеріал російською

Напоминаю, что я придумала тему "краткие ответы на сложные вопросы", чтобы развенчать кучу предрассудков и заблуждений, ведь если можно ответить одной фразой, зачем на эту тему писать целые книги?

Можно ли употреблять сахарозаменитель?

Здоровому человеку нежелательно, это мешает работе со здоровым пищевым поведением, может нарушать 1 фазу секреции инсулина (когда мы только видим еду). Но, если очень хочется - в ограниченных количествах можно. Помните про слабительный эффект.

Можно ли пить воду во время тренировки?

Нужно! И до, и во время, и после. Ускоряется сердцебиение, мышцам требуется больше кислорода и других питательных веществ, необходимо производить испарение для охлаждения тела. Поэтому пьём каждые 15-20 минут по 80-200 мл.

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Сколько раз в день нужно есть?

Желательно 3, но можно больше, если вам необходимо. При этом не важно, здоровый вы человек или имеете инсулинорезистеность, которая сейчас выставляется неправильно только по повышенному инсулину, можно есть хоть 3, хоть 5 раз в день. Это касается и больных СД, единственное - есть желательно в одно и то же время.

Могу ли я ускорить свой обмен веществ?

Только заниматься спортом, увеличивая мышцы, энергозатратный субстрат. И если вы сидите на экстремально низкокалорийной диете, то заканчивайте и начинайте здоровое питание.

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Можно ли есть картошку/виноград/хлеб/молоко/ о боже, продукты с глютеном?

Да! Нет полезных или вредных продуктов, вопрос в их количестве! Ешьте то, что вы любите и что вам доступно. Старайтесь обеспечить ежедневно 5 групп продуктов(фрукты, овощи, цельнозерновые, белковые, растительные масла).

Вы говорите, что диеты хуже здорового питания, почему? Я похудела на кето/диете по группе крови/Дюкану и т.д.

Основа любой такой диеты - ограничение групп продуктов, снижение калорийности рациона. Поэтому вы и похудели. Но краткосрочно, потому что основа здорового похудения - работа с пищевым поведением.

Читайте на OBOZREVATEL, о диете при гипотиреозе.

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Албіна КоміссароваАлбіна Коміссарова
Об'єкти
харчуванняздоров'ядиета
Джерело
Джерело:Альбина Комиссарова
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