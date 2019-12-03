Краще, ніж кава: дієтологиня назвала топ-10 підбадьорливих продуктів

Головна запорука перемоги над пригніченим станом – бадьорий старт робочого дня. А щоб впоратися із апатією і нудьгою й отримати заряд енергії на весь день – не обов'язково пити каву.

Фахівець із правильного харчування і фітнес-дієтологиня Анна Йолкіна назвала деякі продукти, які не завдають шкоди здоров'ю, але водночас бадьорять організм краще, ніж улюблений для багатьох кавовий напій. Вона коротко охарактеризувала їх у своєму Instagram.

Першим лікарка виділила шоколад, але тільки якісний. За її словами, він допомагає отримати гормони радості, "на яких будете літати немов метелик".

Дієтологиня назвала топ-10 продуктів, які бадьорять

На друге місце в цьому списку дієтологиня поставила воду.

"Часта причина втоми – зневоднення організму. Починайте ранок зі склянки води і буде вам щастя", – зазначила вона.

Шоколад дає гормони радості, а зневоднення організму – одна з причин втоми

Далі Йолкіна порадила їсти ягоди – тоді заряд вітамінів та енергії буде забезпечений. А також фрукти, з акцентом на цитрусові – вітамін С змусить організм прокинутися і наповнить бадьорістю.

Крім цього, дієтологиня закликала вживати горіхи – оскільки вони дуже поживні й містять багато корисних речовин, "змушуючи" мозок працювати активніше.

Вживання ягід і фруктів забезпечить заряд вітамінів та енергії на весь день comments.ua

Не залишився поза її увагою і зелений чай, якийхоч і містить кофеїн, але водночас є антиоксидантом. Він надає заряд бадьорості на більший період, ніж кава.

"Улюблена вівсянка містить море клітковини, є складним вуглеводом і дає багато сил на весь день. Втім, як і більшість круп", – охарактеризувала Йолкіна ще один підбадьорливий продукт у своєму списку.

Горіхи дуже поживні, а зелений чай є антиоксидантом

Туди ж додала банани, підкресливши, що не рекомендує часто вживати їх тим, хто активно худне. Але якщо сил не вистачає – вони стануть відмінною заміною солодкого.

Також, за її словами, не менш підбадьорливий ефект мають улюблені джерела білка – яйця. Зокрема, містять повний амінокислотний склад, що допомагає організму активно працювати.

Відчуття ситості після білкової їжі зберігається довше ednews.net

В кінці дієтологиня, зізнавшись, що не є прихильницею вегетаріанства, вказала на користь м'яса і риби. Вона підкреслила, що на перероблення білка організм витрачає не мало часу, а почуття ситості після білкової їжі зберігається довше, отже, сил та енергії теж буде більше.

"Любителі кави, тепер ви знаєте, що ще гарненько бадьорить – рекомендую вибрати кориснішу альтернативу", – підсумувала Йолкіна.

Вівсянка містить море корисної клітковини, а банани надають сил

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний напій – каву – цілком можна замінити матчею, цукром, какао, керобом, масалою, імбирним чаєм або ж молочною сироваткою із соком.

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