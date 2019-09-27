Краще не "налягати": дієтологиня розкрила користь і шкоду консервацій

Вживання варення, як і сухофруктів, краще мінімізувати, а ось від консервацій потрібно взагалі відмовитися. Водночас в зимовий період корисно їсти квашені продукти, а також заморожені фрукти, овочі і ягоди.

Про це повідомила дієтологиня Наталія Самойленко в сюжеті ТСН. За її словами, не потрібно "налягати" на варення, тому що воно збільшує глюкозу, а сухофрукти оптимально їсти в кількості лише по 2-3 штуки, до того ж не щодня.

Консервації, зокрема і з оцтом, Самойленко порекомендувала прибрати з раціону, адже вони можуть загострити деякі захворювання.

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Дієтологиня порадила їсти взимку квашені продукти, які не тільки стимулюють імунітет, але і сприяють продовженню тривалості життя.

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Також, за її словами, корисними є заморожені фрукти, ягоди та овочі.

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