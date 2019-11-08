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Інспектор по лікувальним установам Всі статті автора

Коровье молоко или растительное: что полезнее

1.3т Читати матеріал російською

В последние годы мы наблюдаем огромный сдвиг в сторону растительных молочных напитков (из миндаля, овса, сои), но они не обязательно более полезны, чем коровье молоко. Давайте разберемся в этой теме.

Во-первых, очень мало растений превращаются в напитки. Во-вторых, их состав - это, в основном, вода. Так, в наиболее популярных марках орехового молока обычно содержится от 1-2,5% орехового молока.

Получается, эти напитки, кроме меньшего количества калорий и жиров, содержат гораздо меньше белка по сравнению с коровьим. Исключением по этому показателю является соевое и гороховое молоко (около 8 г белка в обычном стакане на 240 мл, в коровьем – около 8,4 г в таком же объеме).

Растительные напитки

Растительные напитки

Иллюстрация

Важный момент: растительные напитки часто обогащены кальцием, витаминами D и B, однако они не так легко усваиваются. Было обнаружено, что как минимум 30% кальция в коровьем молоке усваивается организмом, по сравнению с 20-30% из растительных источников, таких как миндаль и бобы. Это означает, что указанные на этикетке количества не являются гарантией того, сколько усвоит ваш организм.

Еще одна тенденция последних лет: молочные продукты животного происхождения больше не рассматриваются многими как удивительная питательная пища, которой они когда-то были.

Первая причина – это содержание насыщенных жиров. Соблюдение диеты с высоким содержанием насыщенных жиров связано с повышенным уровнем ЛПНП или "плохого" холестерина, которые связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Некоторые предпочитают растительное молоко коровьему

Некоторые предпочитают растительное молоко коровьему

Иллюстрация

Однако не все насыщенные жиры одинаковы: разные жирные кислоты (строительные блоки жира в пище), вероятно, по-разному влияют на организм. Кроме того, в молоке не так уж много жира:

  • обезжиренное молоко содержит максимум 0,3 г жира на 100 г;

  • полуобезжиренное – от 1,5 до 1,8 г на 100 г;

  • цельное молоко – минимум 3,5 г на 100 г.

Например, в говяжем фарше 15-20 г жира на 100 г.

Кроме количества жира, разница в содержании питательных веществ между обезжиренным, полуобезжиренным и цельным молоком незначительна, за исключением витамина А, который связан с жиром. Цельное молоко содержит примерно вдвое больше витамина А, чем полужирное, и примерно в 50 раз больше, чем обезжиренное.

В коровьем молоке много кальция и витамина А

В коровьем молоке много кальция и витамина А

Иллюстрация

Молоко также обеспечивает организм кальцием и биологически активными пептидами, которые благотворно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Короче говоря, несмотря на то, что один компонент молока может повышать уровень холестерина в крови, другие могут помочь защитить сердце.

Понятно, что ни один вид растительного молока на сравнится по составу с коровьим. Но если не стараться найти замену среди растительных напитков и не строить на их основе свой рацион, можно найти альтернативу для тех, кто по каким-то причинам не хочет или не может употреблять животное молоко. Этот продукт можно покупать для разнообразия рациона и новых вкусовых ощущений.

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Тема
здоров'я
Теги
харчування молоко
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