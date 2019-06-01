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/Здорове харчування

Корисніші за свіжі? З'ясувалися несподівані властивості заморожених овочів і фруктів

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Більшість правильно заморожених фруктів і овочів містять на 10–50% більше вітамінів та мінералів, ніж свіжі.

До такого висновку прийшли вчені Університету штату Північна Кароліна, повідомляє CNN.

"Із погляду збереження продуктів заморозка є найкращим способом. Так, усі корисні рослинні сполуки, які є в свіжих зрілих плодах, доступні й після розморожування", – пояснила Мері Енн Ліла, директор Інституту здоров'я рослин.

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Заморожені фрукти зазвичай збираються "на піку зрілості", коли містять найбільшу кількість мінералів і вітамінів. Потім продукція швидко заморожується й упаковується із застосуванням азоту, що дозволяє зберегти всі поживні речовини.

"Наприклад, якщо порівняти свіжу стручкову квасолю, яку можна знайти на прилавках у магазині, із замороженою, то остання майже завжди містить більше поживних речовин", – сказав Маріо Дж. Ферруцці, професор кафедри наук про продукти харчування та біообробку.

Овочі ж перед заморожуванням бланшують, завдяки чому вони не знебарвлюються, темніють і не втрачають смак. В іншому випадку зелені овочі можуть набувати сіруватого або коричневого відтінку.

Ілюстрація

Ілюстрація

al.to

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики назвали топ-5 корисних продуктів, які зберігають красу, а також топ-5 продуктів для поліпшення здоров'я.

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живленняздоров'яДослідження вчених
Теги
диетафруктВітамини
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