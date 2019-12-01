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/ Здорове харчування

Врятують від небезпечних хвороб: названий топ-10 морепродуктів на зиму

1.6т
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Вживання в зимовий час морепродуктів, які містять білок, вітамін D і омега-3 жирні кислоти, може знизити ризик серцевих нападів і інсультів, а також прискорити роботу мозку і зміцнити імунітет.

Живильні речовини в рибі і молюсках стануть корисними не тільки для дорослих, але і для дітей.

Пропонуємо топ-10 морепродуктів, які слід включити в свій зимовий раціон.

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Названий топ-10 морепродуктів на зиму

Названий топ-10 морепродуктів на зиму

Shutterstock.com

Тунець. У ньому міститься велика кількість вітамінів, фосфору та інших корисних мікроелементів. Риба стане корисною для роботи мозку.

Оселедець Норск делікатесів. Його ловлять з кінця травня по кінець червня в Північному морі. В цей час оселедець дуже багатий маслами.

Сібас і дорадо. Містять велику кількість жирних кислот типу Омега-3 і легкозасвоюваний білок.

Морський гребінець. Містить багато амінокислот і мікроелементів. Молюски легкі в приготуванні.

Названий топ-10 морепродуктів на зиму

Названий топ-10 морепродуктів на зиму

Shutterstock.com

Креветка. У цьому морепродукті є багато протеїнів, які дуже корисні для здоров'я людини. Креветки багаті на вітамін Е і є джерелом білка. Головне при вживанні креветок – не переїдати.

Устриці. Добова норма вітамінів для людини досягається вживанням 6-12 молюсків.

Восьминіг. Цей делікатес багатий корисним білком. Його особливістю є приємний солодкуватий смак.

Кальмар - джерело магнію, вітаміну Е і цинку.

Лобстер. Багатий протеїном і мінеральними солями, джерело нешкідливого холестерину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені розповіли, чим можуть бути небезпечні морепродукти.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
здоров'я живлення
Місце
Україна
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