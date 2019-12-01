Врятують від небезпечних хвороб: названий топ-10 морепродуктів на зиму

Вживання в зимовий час морепродуктів, які містять білок, вітамін D і омега-3 жирні кислоти, може знизити ризик серцевих нападів і інсультів, а також прискорити роботу мозку і зміцнити імунітет.
Живильні речовини в рибі і молюсках стануть корисними не тільки для дорослих, але і для дітей.
Пропонуємо топ-10 морепродуктів, які слід включити в свій зимовий раціон.
Названий топ-10 морепродуктів на зиму
Shutterstock.com
Тунець. У ньому міститься велика кількість вітамінів, фосфору та інших корисних мікроелементів. Риба стане корисною для роботи мозку.
Оселедець Норск делікатесів. Його ловлять з кінця травня по кінець червня в Північному морі. В цей час оселедець дуже багатий маслами.
Сібас і дорадо. Містять велику кількість жирних кислот типу Омега-3 і легкозасвоюваний білок.
Морський гребінець. Містить багато амінокислот і мікроелементів. Молюски легкі в приготуванні.
Названий топ-10 морепродуктів на зиму
Shutterstock.com
Креветка. У цьому морепродукті є багато протеїнів, які дуже корисні для здоров'я людини. Креветки багаті на вітамін Е і є джерелом білка. Головне при вживанні креветок – не переїдати.
Устриці. Добова норма вітамінів для людини досягається вживанням 6-12 молюсків.
Восьминіг. Цей делікатес багатий корисним білком. Його особливістю є приємний солодкуватий смак.
Кальмар - джерело магнію, вітаміну Е і цинку.
Лобстер. Багатий протеїном і мінеральними солями, джерело нешкідливого холестерину.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені розповіли, чим можуть бути небезпечні морепродукти.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".