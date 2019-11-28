"Здайте аналізи!" Лікарка розповіла, як правильно входити у Різдвяний піст

Перш ніж вступати у Різдвяний піст, бажано не тільки порадитися зі своїм духовним наставником, а й здати кілька медичних аналізів.

Про те, як перевірити стан свого здоров'я і кому протипоказано дотримуватися суворого посту, розповіла лікар-дієтолог Анна Мельничук в ефірі ObozTV.

Лікарка нагадала, що церква звільняє від суворих харчових аспектів посту дітей до 14 років, вагітних і жінок, що годують, військовослужбовців на фронті, мандрівників, а також людей із хронічними захворюваннями.

Щоб визначити стан свого здоров'я, Мельничук порадила перед початком посту здати базовий загальний аналіз крові в будь-якій поліклініці чи приватній лабораторії.

"За загальним аналізом крові ви зможете зрозуміти, чи є у вас дефіцит заліза – анемія, запалення... Якщо у вас дефіцит заліза або інші протипоказання, але є бажання поститися – я впевнена, що духовний наставник зможе підібрати оптимальні умови. Можливо, обмежить якісь інші продукти харчування чи послабить обмеження", – зазначила вона.

Також Мельничук запропонувала перевірити рівень загального білка.

"Якщо у людини дефіцит загального білка, а вона суворо обмежить тваринні продукти, то може зіткнутися зі зниженням імунітету", – попередила медичка.

На її думку, варто включити в план обстеження і тести на рівень вітаміну D. Особливо це актуально для людей із запаленнями суглобів.

"Бажано обстежити рівень вітаміну D до того, як ви входите у пост. Джерела вітаміну D – печінка, субпродукти, яйця. Звісно, найкраще джерело – сонце. Тому саме в зимовий період це важливо", – пояснила Мельничук.

Крім того, дієтологиня звернула увагу на важливість ненасичених жирних кислот сімейства омега-3. Їхнє джерело – риба жирних сортів.

"Тому в дні, коли дозволена риба, бажано використовувати цю можливість", – порекомендувала вона.

"Якщо ви раптом почали дотримуватися посту та гірше почуватися – у вас запаморочення, слабкість чи ви захворіли – треба сходити до терапевта і здати загальні аналізи. Можливо, саме зниження білкової фракції вам було небажане. Є речовини, які рослинні продукти не можуть замінити", – резюмувала лікарка.

Пісний стіл – не означає одноманітний metiza.com

Як писав OBOZREVATEL, 40-денний Різдвяний (Пилипів) піст у православних християн розпочався 28 листопада 2019 року і закінчиться у переддень Різдва, 6 січня 2020 року. Цей піст покликаний підготувати вірян до Різдва, щоб вони зустріли його в чистоті тіла, духу і душі. Протягом 40 днів практикується стриманість у їжі (зокрема відмова від м'яса та інших продуктів тваринного походження), посилені молитви, відмова від веселощів і всього гріховного, що може осквернити душу.

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