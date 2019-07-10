"Кольки та висипання": Супрун розвінчала міфи про грудне вигодовування

В.о. МОЗ України Уляна Супрун розповіла, як потрібно харчуватися жінкам, які годують дитину груддю.

У Facebook чиновник перерахувала продукти, яких не повинно бути в раціоні годуючої матері і дала поради щодо обмеження в їжі.

"Перед молодими мамами багато людей навколо ставлять за мету, яку неможливо виконати: повноцінно харчуватися, годувати дитину і одночасно нічого не їсти. Тому що, щоб мати не з'їла,"У дитини від цього коліки і висипання", – повідомила вона.

Супрун пояснила, що мамі, що годує необхідно в день на 500-600 кілокалорій більше, ніж тим, які не вагітні і годують. І якщо жінка під час вагітності набрала значну вагу, то їй не варто збільшувати калорійність раціону. У той же час дотримуватися обмеження раціону, щоб схуднути, не варто, так як це буде мати негативні наслідки для здоров'я матері.

"Якість грудного молока частково залежить від того, що їсть мати. Воно має різний кількісний склад залежно від періоду лактації. Якщо матері не вистачає водорозчинних вітамінів: С, В9, В12 – їх не вистачатиме і в молоці. Ніякі рекомендації не говорять: "Не їсти червоного, оранжевого, коричневого, гострого, а також свіжих овочів і фруктів, не пий каву, зате налягай на молоко і червоне винце для лактації". Навпаки, молоді мами повинні повноцінно харчуватися, вживати свіжі овочі і фрукти, ягоди, м'ясо і рибу. Саме такий раціон підтримує здоров'я матері", – підкреслила вона.

Годування грудьми

Що повинно входити в раціон:

Білок потрібно їсти 2-3 рази на день: м'ясо тварин або птиці, рибу, яйця, бобові, горіхи і насіння. Якщо ви не їсте м'яса або тваринних продуктів – все в порядку, стежте за достатнім споживанням білка рослинного походження.

Їжте три порції овочів, в тому числі темно-зелених і помаранчевих. Це джерело магнію, фолієвої кислоти і каротиноїдів.

Їжте дві порції фруктів в день.

У раціоні повинні бути присутніми цільнозернові продукти: висівковий хліб, макаронні вироби, каші.

Пийте, коли відчуваєте спрагу. Заливатися водою, щоб було молоко – не потрібно.

У жінок в період лактації збільшено видатки вітамінів і мінералів. Вегетаріанкам потрібні добавки вітамінів D і В12. Зверніть увагу, що анемія не є протипоказанням до лактації.

Чого варто уникати в харчуванні:

Безпечної дози алкоголю не існує, а вагітним заборонено вживати алкоголь. Якщо жінка, яка годує, випила, наприклад, трохи вина – потрібно почекати мінімум 3-4 години від прийому алкоголю до годування. Алкоголь проникає в молоко у міру руйнування в печінці, рівень спирту в крові і молоці знижується. Тобто годувати або зціджувати для майбутнього годування можна тільки в тверезому стані. Якщо немає можливості чекати, то молоко слід зцідити і вилити.

Куріння також відноситься до звичок, від яких слід відмовитися раз і назавжди. Матері, які не хочуть кидати куріння, не можуть використовувати цей аргумент для відмови від грудного вигодовування – користь від грудного молока перевищує збиток від куріння. Куріння знижує лактацію і курити поруч з дитиною заборонено ВООЗ.

Кофеїн кави, енергетиків і шоколаду частково потрапляє в молоко. Зараз обмеження стосуються саме енергетики, що містять кофеїн. Дві-три порції кави вважаються допустимими під час лактації, особливо, коли діти старше. До того ж не забувайте про каву без кофеїну – хоч не бадьорить, але дарує задоволення.

Харчування для годуючих грудьми мам

Риби і морепродуктів уникати не треба. Незамінні жирні кислоти морської риби незамінні для розвитку мозку дитини. Але по рибі є застереження: більше і дорожче – не означає краще. У різних видах риби накопичуються в різному ступені важкі метали, які потрапляють в грудне молоко. Щоб цьому запобігти, варто їсти рибу два-три рази на тиждень і не купувати тунця, акулу, королівську скумбрію і рибу-меч. Оселедець, скумбрію, черепашки, восьминогів, річкову форель, лосося і дорадо їсти не можна.

Слід свідомо уникати продуктів, що викликають алергію або непереносимість у самій матері, а також у батька або інших близьких родичів дитини. Алергія - це реакція імунної системи, яка проявляється як почервоніння і свербіж губ, біль в животі, зелений або з вкрапленнями крові слизовий стул. Непереносимість - це нездатність перетравлювати або засвоювати, наприклад, лактозу молока або фруктозу фруктів. Алергію, в принципі, можуть викликати будь-які з'єднання. Це - особливість реакції імунної системи конкретної людини, відсутність у неї толерантності до продукту. Але найпоширенішими алергенами є горіхи (арахіс), казеїн молока і яйця.

Ще один закид мамам - це акне та інші висипання немовлят. Тут знову все списують на "ти щось не те з'їла". Але причиною акне у дітей до 6 місяців вважають поки гормони матері, що надходять з молоком. У більш старшому віці причиною може бути інфекція.

Жінкам, які годують, а також всім іншим, не варто пити непастеризоване молоко, їсти сирувате м'ясо або рибу, сушену рибу, домашні заготовки м'яса, погано промиті або взагалі брудні овочі та фрукти, або розморожувати м'ясо поза холодильником.

Відзначимо, що Супрну пояснила, що напади плачу у дітей далеко не завжди пов'язані з раціоном матері.

"Щоб знайти якийсь зв'язок між раціоном і коліками, ведіть щоденник того, що з'їли, і як почуває себе дитина. Але якщо якийсь продукт викликає дискомфорт у матері, наприклад, нерозчинна клітковина капусти, він може викликати дискомфорт і у дитини. зараз ніякі рекомендації не забороняють всім без винятку матерям їїсти брокколі або перець, або інші потенційно небезпечні продукти. У разі незвично сильної діареї у дитини після певного продукту, не їжте його кілька тижнів. Якщо причина в цьому, має стати значно краще. Але, швидше за все, коліки, діарея або плач все одно час від часу ускладнять вам життя", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Уляна Супрун попередила про небезпеку жиру "на боках" і животі.

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