Поговорим о красном мясе – одном из самых спорном продукте в контексте здорового питания.

Что такое красное мясо?

Свинина;

Баранина;

Говядина.

Какие виды красного мяса бывают?

Необработанное (стейки, тушеное/запеченное/вареное);

Обработанное (сосиски, колбасы, гамбургеры, бекон, ветчина и т.д.).

В чем польза?

Красное мясо является отличным источником белка и витаминов группы В, железа и цинка.

Сколько можно?

Согласно рекомендациям ВОЗ и Национального Института по Борьбе с Раком, рекомендуемое количество НЕобработанного красного мяса для здоровых людей:

500 г в неделю или

70 г в день.

А колбаска?

Употребление 50 граммов обработанного мяса ежедневно увеличивает риск колоректального рака на 18%.

А если больше?

Дополнительная порция мяса (сверх нормы) связана с увеличением сердечно-сосудистой смертности: на 13% - необработанное мясо, и на 20% - обработанное.

Доказано, что переработанное КМ увеличивает риск развития колоректального рака на 20%

А что тогда есть?

Умеренное потребление КМ не связано с дополнительными рисками.

Употребление белого мяса (рыба и птица) безопасно.

Вывод: необходимо ограничение употребление красного мяса, но не отказ, а также увеличение количества клетчатки в рационе (овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов). Это важное правило здорового питания!