"Просто пшениця!" Євген Клопотенко розвіяв популярні кулінарні міфи

Відомий український кулінар, шеф-кухар Євген Клопотенко з жалем визнав, що сьогодні часто маніпулюють гастрономічними трендами.

Наприклад, такі "модні" крупи як полба чи кускус – це не нові кулінарні знахідки, а звичайна пшениця, розповів Клопотенко в ефірі ObozTV.

"Знаєте, що таке кускус? Це пшениця. Знаєте, що таке манка? Це пшениця. Знаєте, що таке булгур? Це пшениця. Знаєте, що таке полба? Це пшениця. Одна і та сама пшениця. Тільки манка – немодно. А обсмажена манка – це вже кускус", – зазначив шеф-кухар.

Полба (полб'яна пшениця), яка нещодавно стала популярним фуд-трендом, насправді є однією з найдавніших зернових культур людства.

"Окей, у неї більше поживної цінності, корисних речовин. Але це така сама пшениця. Для (різних круп. – Ред) її по-різному ріжуть, сушать, обробляють. Хоча, якщо ви просто поїсте пшениці, то це те ж саме", – наголосив Клопотенко.

На його думку, звичайну пшеницю не їдять, бо це "не модно".

"Так, в трендах є певний сенс. Але ними маніпулюють. Як і з вегетаріанством", – додав кулінар.

"Люди-вегетаріанці – це круто. Реально, я поважаю. Але вегетаріанство стало сектою. Якщо ти вегетаріанець, приходиш до мене в ресторан і просиш вегетаріанське блюдо, а я відповідаю, що у мене немає, то реакція: "Фууу"... А я ж не приходжу до вегетаріанського ресторану і не вимагаю, щоб мені дали м'яса?! І не кажу: "Фу, що у вас за ресторан, у вашому вегетаріанському закладі навіть м'яса немає", – пояснив він.

Клопотенко ще раз звернув увагу, що дуже схвально ставиться до вегетаріанства.

"Це круто і корисно. Але я проти того, щоб цим маніпулювали", – підсумував кулінар.

Полба, булгур, кус-кус, манка – крупи із пшениці newyorker.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які продукти Євген Клопотенко порадив включати до раціону українців наприкінці зими і на початку весни.

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