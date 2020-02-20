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/ Здорове харчування

Кіноа, чіа і гхі: дієтологиня розвіяла міф про суперфуди для схуднення

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"Що б таке з'їсти, щоб схуднути?" – це питання хвилює кожного, кому дошкуляє хоча б півкілограма зайвої ваги.

І як тільки ми налаштовуємося на схуднення, звідусіль починають сипатися настійні рекомендації харчуватися "супер-продуктами" на кшталт масла гхі і насіння чіа, без яких нібито всі спроби здобути перемогу за фігуру увінчаються гучним провалом, а з ними – результати прийдуть в рази швидше. Загалом, без варіантів – розщедрюйся.

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В чому неймовірна користь "суперфуду"

Однак з подібними порадами аж ніяк не згодна дієтологиня Альбіна Коміссарова. "Немає таких продуктів, від яких худнуть. Але при цьому індустрія ЗСЖ оспівує новомодні продукти як ті, які ну прямо необхідні в раціоні тих, що худне", – написала експертка у себе в Instagram.

Отже, з приводу яких же суперфудів не варто вражатися, щоб потім не тужити про викинутих грошах і зруйнованих сподіваннях?

Протеїнові продукти

Протеїнові йогурти, батончики, морозиво та інші – всі ці продукти об'єднує підвищений вміст білків.

Однак, за словами експертки, навіть чистий білок не робить продукт дієтичним, тобто, схуднути тільки з їх допомогою неможливо.

"Більш того, за даними статистики, люди в більшості споживають і без того більше білка, ніж належить. Нагадаю, що норма, згідно з рекомендаціями ВООЗ, не 1-2 г на кг (так пишуть багато джерел), а всього 0,8 г ", – підкреслила Коміссарова.

Якщо подобається - їжте, але надій на Суперфуд не покладайте

Якщо подобається - їжте, але надій на Суперфуд не покладайте

Biotus

Екзотичні насіння і крупи

Кіноа, булгур, чіа і інші крупи і насіння зі складною назвою також не належать до маст-хев здорового дієтичного раціону.

"Всі вони дійсно хороші і корисні, але в рази дешевші і доступні крупи не гірше: звичайна гречка, кукурудзяна, ячна та пшенична крупа, рис, перловка - все це також може бути відмінним гарніром", – зазначила дієтолог.

Кокосова олія

У наших краях цей продукт не є популярним, тому почувши міркування, мовляв, воно набагато корисніше будь-яких інших, ми "розвішуємо вуха" і судорожно починаємо шукати його у всіх магазинах.

Але дієтолог нагадала, що масло кокоса – такий же насичений жир, як і, наприклад, вершкове. "Це не добре і не погано, просто не треба замінювати всі масла тільки на кокосове. Не бійтеся використовувати різні", – рекомендує Коміссарова.

Масло гхі

Ціна цього масла становить приблизно 324 гривні за баночку в 255 г. Але виявляється цьому продукту нітрохи не поступається звичайне вершкове масло, готувати на якому можна також, як і на "модному" гхі. "Воно також має високу точку димлення і має приємний смак", – пояснила експертка.

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Незвичайне борошно

Худнучим також радять відмовитися від використання звичайної борошна на користь, наприклад, бананового, рисового, вівсяного і т.д. "Але ж не так важливий вид борошна, як спосіб його обробки. Якщо борошно цільнозернове, то хоч пшеничне, хоч яке - підійде відмінно", – сказала дієтологиня, підкресливши, що, будучи на дієті, не треба вишукувати "борошно з квіток лотоса, що зійшли на зорі".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чому ЗСЖ-продукти заважають схуднути.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
живлення
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