Названий список продуктів, які небезпечно вживати з ліками

Всі ми не раз чули, що деякі продукти і ліки "не дружать", і в поєднанні здатні або звести ефект від лікування до мінімуму, або підвищити ймовірність розвитку побічних ефектів.

При чому мова йде не тільки про спиртне або грейпфрути, а й про багато інших продуктів, серед яких є і ті, що навпаки багато хто вважає "помічниками".

Зокрема, мова йде про взаємодію кисломолочних продуктів з антибіотиками. "Кальцій, а також магній і білок казеїн, здатні зв'язуватися з окремими антибіотиками, зокрема, тетрацикліном, доксациклін і ципрофлоксацином, перешкоджаючи їх всмоктуванню в шлунку. Те ж саме відбувається з одним з препаратів для лікування остеопорозу – алендронової кислотою", – розповіла у себе в Facebook кардіологиня, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова.

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Лікарка зазначила, що молоко містить також фермент ксантиноксидазу, який інактивує протипухлинний препарат меркаптопурин.

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За її словами, щоб уникнути негативних ефектів від "коктейлю", приймати такі препарати потрібно мінімум за годину до вживання молочних продуктів або через дві години (а краще – більше) після цього. "Це ж стосується кальцію і магнію в складі мультивітамінів і деяких антацидів, які використовують при печії для нейтралізації надлишку соляної кислоти в шлунку", – додала Амосова.

Також лікарка наголосила, що небезпечними по взаємодії з деякими ліками є ферментовані продукти: квашенина, консервовані та копчені вироби, "старі" сири, сухофрукти, стиглі банани і авокадо, а також червоне вино. Негативний ефект досягається за рахунок вмісту в них тираміну. Зокрема, інгібітори моноаміноксидази (ліки від депресії, хвороби Альцгеймера) зменшують розщеплення тираміну з підвищенням його рівня в організмі, що може спровокувати різке підвищення артеріального тиску і навіть гіпертонічний криз. Той же механізм дії з тираміном властивий і антибіотику лінезолід.

Згадала Амосова і зелені овочі – капусту, петрушку, шпинат. Так, за рахунок високого вмісту вітаміну К вони гальмують протизрортаючий ефект антикоагулянта варфарина, дія якого базується саме на антагонізмі до цього вітаміну.

"Як результат, в крові пацієнтів зменшується рівень показника МНО, під контролем якого їм дозують варфарин, і виникає потреба в підвищенні дози ліків. Щоб уникнути коливань рівнів МНО, пацієнтам потрібно споживати ці овочі приблизно в однаковій кількості", – зазначила професор.

І на завершення лікар розповіла про взаємодію ліків з кофеїном.

"Він здатний підсилювати стимулюючий ефект симпатоміметичних амінів, які використовуються для інгаляцій пацієнтами з бронхіальною астмою і обструктивними захворюваннями легень з метою зменшення задишки. При взаємодії ліків з кофеїном збільшуються такі побічні ефекти, як серцебиття, тремор, головний біль, нудота, блювота, підвищення артеріального тиску і іноді судоми", – підкреслила кардіолог.

Не "дружить" кава також з препаратами для лікування порушень щитовидної залози і остеопорозу, антидепресантами і деякими антибіотиками. В цьому випадку речовини зі складу напою заважають всмоктуванню цих медикаментів.

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