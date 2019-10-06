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/ Здорове харчування

Картопля, фрукти, вівсянка? Дієтолог розвіяла три міфи про харчування і схуднення

30.4т Читати матеріал російською

Вівсяна каша на воді погано підходить для сніданку, а картоплю та макарони можна їсти навіть тим, хто хоче схуднути.

Три популярних міфи про харчування і схудненні розвіяла лікар-дієтолог, фахівець в області аnti-age харчування Катерина Толстікова в ефірі ObozTV.

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  • Міф №1. Щоб схуднути, потрібно виключити з раціону картоплю і макарони.

"Це мій улюблений міф, – зізналася Толстікова. – З точки зору біохімії, картопля, макарони, крупи, частково фрукти і ягоди – це одна і та сама молекула глюкози. Взагалі неважливо, що людина їсть. Важливо те, як ми готуємо продукти, і в якій кількості їх вживаємо".

Зокрема, лікар порадила готувати картоплю в цілому вигляді та їсти охолодженою.

Картоплю краще їсти охолодженою

Картоплю краще їсти охолодженою

Pixabay

"Коли картопля остигає – знижується глікемічний індекс. Вона буде краще засвоюватися мікрофлорою і нашим організмом. І ми не отримаємо стільки калорій, скільки могли б отримати, якби з'їли її одразу", – пояснила вона.

У макаронах, за її словами, теж немає нічого страшного. Головне – готувати їх максимально просто.

"Просто відварені спагетті та спагетті болоньєзе чи карбонара – це зовсім різні страви. Набагато корисніше покласти туди якісь окремі інгредієнти, наприклад, морепродукти і овочі, ніж виварювати, додавати соуси тощо", – зазначила Толстікова.

Гарний варіант – паста із зеленню і морепродуктами

Гарний варіант – паста із зеленню і морепродуктами

thehungryhutch.com

  • Міф №2. Замість солодкого потрібно їсти фрукти і сухофрукти.

"Сухофрукти – той самий цукор, що і в солодкому. Взагалі жодної різниці немає", – наголосила дієтолог.

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"Що стосується фруктів – має бути міра. Якщо говорити про довголіття і продовження життя, то краще їсти ягоди. Оскільки сезон ягід закінчується, їх треба обов'язково заморозити та їсти протягом року... Фрукти теж можна. Але якщо ми з'їдаємо їх багато – то можемо набрати зайву вагу", – попередила вона.

На її думку, після 8 години вечора краще взагалі нічого не їсти, і навіть фрукти прямо перед сном – протипоказані.

Розповіді про те, що сухофрукти не призводять до набору ваги – це міф

Розповіді про те, що сухофрукти не призводять до набору ваги – це міф

wearebasket.net

  • Міф №3. Вівсянка та яйця – найкращий сніданок.

Толстікова зазначила, що вівсянка і яйця разом – дійсно непоганий сніданок. Але якщо розглядати ці продукти окремо, то краще снідати яйцями.

"Я не вважаю, що вівсяна крупа може бути хорошим сніданком. Хіба, якщо ми додамо що-небудь іще. Просто вівсяна крупа на воді – поганий сніданок. Тому що більшості людей (не всім, а більшості!) вівсянка не дає відчуття ситості, і через 2 години знову хочеться їсти. Це не найкращий початок дня", – пояснила фуд-терапевт.

До вівсянки на сніданок дієтолог порекомендувала додавати що-небудь іще

До вівсянки на сніданок дієтолог порекомендувала додавати що-небудь іще

frommybowl.com

OBOZREVATEL нагадує, що раніше дієтолог Наталія Кошкіна перерахувала топ-5 помилок, які заважають схуднути.

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Теми
живлення Дієти та фітнес здоров'я Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Катерина Толстікова
Теги
Поради лікаря схуднення
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Лендел MIK
Лендел MIK
И больше ничего!!!!!!!!!!
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Лендел MIK
Лендел MIK
Картошку ем ежедневно на пару 2 шт. с овощами( помидор-1, морковь,корень сельдерея,петрушки, буряк , зеленая фасоль-горох, кабачок, баклажани и другие овощи.Объем готового блюда глубокая тарелка для супа.Можна заменить фруктами, нельзя смешивать с другой пищей.
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Лендел MIK
Лендел MIK
Это все сказки для детей.При весе 30,09,2019г.- 129,8 кг. я начал питаться:утром варю кашу жидкую 5 ложек овсянки( не 5 минутка, а требующей варки 15-20 минут) и через 20-25 мин.добовляю соль по вкусу измельчаю ручным блендером и добовляю 1 ст. ложку оливковой олии. Обед овощи на пару и кусочек белой рыбы все вместе в мультиварке. Готовое- подсолить по вкусу и олия.Вечером гречка 5 ложек , воды столько, чтобы была жидкая как и овсянка + кусочек сл. масла.В течении дня много настоев на травах + вода с медом и лимоном.Вес сегодня с утра 124.9кг.Испробавано не один раз. Отказываюсь от таблеток от давления полностью- не нужны. Приходилось за 30 дней скидывать до 25 кг. Но переход на обычную еду. Возврат назад.Если привыкнуть и не жрать много-будешь здоровый и стройный. Удачи всем- это реально.
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