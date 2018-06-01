Невелике звернення до батьків сьогодні.

Зрозуміло, що батьки не можуть вимагати хорошої, коректної поведінки за столом від дитини, якщо самі приймають їжу на ходу, похапцем, якщо харчуються хаотично, не звертають уваги, що вони їдять.

Деякі вчинки батьків бувають суперечливі.

Як дитина запам'ятає, що фаст-фуд, чіпси або солодкі напої шкідливі, коли ви робите подарунок картоплею фрі і колою в кафе?

Як дитині уникати надлишку солодощів, коли на кухні повно печива і цукерок?

Харчова поведінки дітей це дзеркальне відображення того, що роблять батьки. Тому, якщо ви хочете, щоб дитина любила здорову їжу, правильно харчувалась, почніть зміни з себе.

Варто запам'ятати кілька важливих правил.

- Не забороняйте дитині їжу, а покажіть їй, як правильно харчуєтесь ви. Культивуйте традицію спільних обідів.

Дітям не можна щось нав’язувати, заставляти робити насильно.

- Розказуйте про переваги корисних продуктів.

- Долучайте молодших членів сім’ї до обговорення покупок продуктів, складання сімейного меню та накривання до столу.

- Уникайте приймати їжу перед телевізором, за комп’ютером, за книгою.

- Дбайте, щоб дитина не залишалась без сніданку.

Зростаючому організму дитини необхідно правильно організувати харчування і воно починається вдома. Ви можете дати дитині найцінніше - свій приклад.

З нагоди Дня Дитини бажаю посмішку на обличчі маленьким і великим дітям кожен день.