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/Блоги - здоровий раціон

Оксана Кіргуєва
Оксана Кіргуєва
Гастроентеролог, Кандидат медичних наук Всі статті автора

Какие "полезные" жиры нужны нашему организму?

3.4тЧитати матеріал російською

Нужен ли нам вообще жир? Или это только повод отрастить живот и углубить ямочки целлюлита?

Сюрприз! Жизнь совсем без жиров просто невозможна. Без них не усваиваются большая часть витаминов, без них повреждаются клеточные мембраны и нарушается нормальный обмен веществ. Но вот тип жира, который вы употребляете в пищу имеет значение. Давайте разбираться.

Транс-жиры встречаются в готовых пищевых продуктах, подвергшихся термообработке. Проще говоря, во всей жареной пище. На упаковках вы можете увидеть их под скромным названием "частично гидрогенизированных растительных масел". Какой эффект эти вредные жиры оказывают на ваш организм? Они сильно повышают уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), так называемого "плохого" холестерина, и не очень сильно повышают уровень "хорошего" - холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).

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Насыщенный жир встречается в основном в продуктах животного происхождения: мясе, молоке, яйцах и птице. Но кокосовое и пальмовое масла содержат его тоже. Насыщенный жир повышает холестерин обоих типов.

Полиненасыщенные полезные жиры включают в себя омега-3 жирные кислоты (жирная рыба, грецкие орехи и льняное семя) и омега-6 жирные кислоты (все растительные масла, за исключением оливкового). Полиненасыщенные жиры снижают "плохой" холестерин и повышают уровень "хорошего".

Мононенасыщенные жиры содержатся в орехах, авокадо, оливковом масле. Как и полиненасыщенные жиры, они полезны для вашего сердца. Даже чуть более полезны, чем полиненасыщенные, эффект от употребления сильнее.

Жиры при правильном использовании несут организму пользу и красоту!

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Автор
Оксана КіргуєваОксана Кіргуєва
Об'єкти
здоров'яхарчуванняЗайва вага
Джерело
Джерело:Оксана Киргуева
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