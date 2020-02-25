Їжте, скільки влізе: рецепти смачних дієтичних млинців, які не нашкодять фігурі

Настала Масниця, а значить прийшов час готувати млинці: смачне, ситне, але, на жаль, не найкорисніше блюдо для фігури.

Консультант по харчуванню Галина Купцова рекомендує не відмовлятися від млинців зовсім, якщо ви їх дуже любите, але переживаєте за свою фігуру. Експерт поділилася з читачами MedOboz рецептами млинців, які ніяк не зашкодять талії.

При цьому вона рекомендує прислухатися до одного важливого моменту: щоб страва вийшла максимально низькокалорійною, використовуйте для її приготування спеціальну млинцеву сковороду з антипригарним покриттям, яку не потрібно перед випіканням змащувати маслом.

Fitness-млинці

Вам знадобиться: по півсклянки вівсяного борошна і кукурудзяного крохмалю, півлітра знежиреного молока, ст. ложка оливкової або лляної олії, 2 яйця, підсолоджувач - за смаком і сіль – на кінчику ножа.

Розчиніть підсолоджувач в підігрітому молоці і змішайте з рештою інгредієнтів. Перемішуйте тісто, поки в ньому не залишиться жодної грудочки.

Випікайте млинці, додаючи невеликими порціями на розігріту сковороду. Готову страву смачно приправляти легким сиром або медом.

Не всі млинці небезпечні для фігури 1000

Млинці без борошна

Вам знадобиться: 400 г м'якоті гарбуза, 2 яйця, півсклянки крохмалю, 1 склянка знежиреного молока, 0,5 ч. л. кориці, ванілін і сіль (на кінчику ножа), мед – за смаком.

Наріжте гарбуз кубиками і подрібніть в блендері до однорідної рідкої маси, додайте до неї всі інші інгредієнти і перемішуйте, поки не розіб'ються всі грудочки.

Відправляйте тісто на розпечену сковороду так, щоб товщина млинця була не більша 3 міліметрів (інакше млинці погано пропекуться або пригорять).

Такі млинці добре поєднуються з грецьким йогуртом, медом і маковою пастою.

Гречані млинці

Вам знадобиться: стакан гречаної муки, яйце, склянка теплої води, ч.л. оливкового масла, мед – за смаком, сіль – на кінчику ножа.

Розведіть мед і сіль у воді, потім додайте до них яйця і гарненько збийте до однорідності. Потім відправте в мікс просіяне борошно і масло, і збивайте тісто до останньої грудочки.

Випікайте млинці, додаючи в сковороду невелику кількість тіста. Не лякайтеся темного відтінку страви – вона не пригоріла, такий колір дає гречана мука.

В якості начинки для таких млинців прекрасно підійдуть м'які фрукти, ягоди та горіхи.

Рисові млинці

Вам знадобиться: 2 яйця, чайна ложка оливкової олії, склянка мигдалевого або кокосового молока, 150 г рисової муки, чверть чайної ложки соди, сіль – на кінчику ножа, підсолоджувач.

Змішайте всі компоненти і гарненько перемішуйте, поки не розіб'ються всі грудки. Залиште готове тісто на 15-20 хвилин, щоб воно настоялося.

Випікайте тонкі млинці на розпеченій сковороді, знову ж таки, без використання масла.

Приправити готову страву можна сирно-фруктовою масою, йогуртом або просто медом.

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