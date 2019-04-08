Їжа, яка вбиває: названі топ-3 небезпечних харчових звички

Нездорове харчування щорічно забирає життя 11 млн осіб, воно завдає шкоди серцю і викликає рак.
Дослідження незалежною науковою організації "Глобальне тягар хвороб" визначило харчові звички, які скорочують тривалість життя, передає BBC. Найбільше люди в світі вмирають від:
надлишку солі - 3 млн смертей
недостатнього споживання цільнозернових злаків - 3 млн смертей
дефіциту фруктів - 2 млн смертей
JapanMirror
Недоїдання корисних продуктів - горіхів, насіння, овочів, клітковини і омега-3 жирних кислот, якими багаті морепродукти є одним з головних "вбивць" людини.
Як писав OBOZREVATEL, раніше медики назвали популярні дієти, які можуть не тільки не знизити вагу, але і збільшити її.
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