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/Здорове харчування

Їжа, яка вбиває: названі топ-3 небезпечних харчових звички

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Нездорове харчування щорічно забирає життя 11 млн осіб, воно завдає шкоди серцю і викликає рак.

Дослідження незалежною науковою організації "Глобальне тягар хвороб" визначило харчові звички, які скорочують тривалість життя, передає BBC. Найбільше люди в світі вмирають від:

  • надлишку солі - 3 млн смертей

  • недостатнього споживання цільнозернових злаків - 3 млн смертей

  • дефіциту фруктів - 2 млн смертей

Їжа, яка вбиває: названі топ-3 небезпечних харчових звички

JapanMirror

Недоїдання корисних продуктів - горіхів, насіння, овочів, клітковини і омега-3 жирних кислот, якими багаті морепродукти є одним з головних "вбивць" людини.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше медики назвали популярні дієти, які можуть не тільки не знизити вагу, але і збільшити її.

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