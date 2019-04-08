Їжа, яка вбиває: названі топ-3 небезпечних харчових звички

Нездорове харчування щорічно забирає життя 11 млн осіб, воно завдає шкоди серцю і викликає рак.

Дослідження незалежною науковою організації "Глобальне тягар хвороб" визначило харчові звички, які скорочують тривалість життя, передає BBC. Найбільше люди в світі вмирають від:

надлишку солі - 3 млн смертей

недостатнього споживання цільнозернових злаків - 3 млн смертей

дефіциту фруктів - 2 млн смертей

JapanMirror

Недоїдання корисних продуктів - горіхів, насіння, овочів, клітковини і омега-3 жирних кислот, якими багаті морепродукти є одним з головних "вбивць" людини.

Як писав OBOZREVATEL, раніше медики назвали популярні дієти, які можуть не тільки не знизити вагу, але і збільшити її.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!