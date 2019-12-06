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Їжа проти анемії: названі кращі продукти

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Відчувши втрату життєвих сил, сильну втому і запаморочення, не поспішайте "ставити" собі страшні діагнози. Цілком ймовірно, що справа криється в падінні рівня гемоглобіну в крові – анемії, яка розвивається через перевитрати організмом заліза, а також нестачу цього і деяких інших речовин.

Такий стан часто трапляється в період вагітності, у дітей, коли вони стрімко ростуть і розвиваються, а також при дотриманні суворих дієт і фізичних перевантаженнях і т.д.

Щоб впоратися з цим станом, лікар, ймовірно, призначить вам прийом спеціальних препаратів, які забезпечать підвищення гемоглобіну. Але якщо ситуація не критична, то позбутися від анемії допоможуть і деякі продукти, які, до речі, доступні в будь-який час року.

Гастроентеролог Наталя Гордієнко підказала MedOboz, які продукти оздоровлять кров і повернуть гарне самопочуття.

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Анемія може викликати хронічну втому і запаморочення

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Насіння кунжуту

Насіння кунжуту - смачний і корисний засіб для лікування анемії і її симптомів, адже в ньому міститься величезна кількість заліза.

Тому включіть близько 15 г цього продукту в ваш раціон, і незабаром відчуєте поліпшення самопочуття.

Перед вживанням замочіть дві столові ложки насіння на дві години у воді, потім додайте до них столову ложку меду, розмішайте і вживайте окремо або в якості солодкої бутербродної маси.

Фініки

Це також надійні і смачні ліки від анемії. Фініки – багате джерело заліза, а також вітаміну С, який сприяє його засвоєнню.

Для боротьби з анемією підійдуть свіжі або сушені плоди. Лікувальна порція становить близько 7-10 штук в день.

М'ясо

Анемія може розвинутися і на тлі нестачі вітаміну В12. І головне його джерело – м'ясо і субпродукти (печінка, серце і т.д.).

Тому складіть свій раціон так, щоб в ньому щодня був присутній цей продукт – мінімум 100 г приготованого. І необов'язково, щоб це були "важкі" сорти, на кшталт баранини, свинини та ін. Цілком підійде індичка, кролик або курка.

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Банани

Ця ягода також лідирує в списку залізовмісних продуктів. Але крім цього, в бананах є висока концентрація ферментів, які допомагають формувати здорові клітини крові, і магнію, що сприяє синтезу гемоглобіну.

Так що не минайте цей смачний продукт – нехай він буде в вашому раціоні (хоча б по одному плоду) в день.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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