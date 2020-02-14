Їжа для настрою: названі продукти, які роблять людину щасливою

Їжа безпосередньо впливає не тільки на фізичне, а й психічне здоров'я людини.
Про те, що потрібно їсти, аби поліпшити настрій, а чого краще уникати, розповіли фахівці клініки Майо в Арізоні. Про це повідомляє Online Focus.
Так, за словами експертів, боби, риба, шпинат, а також горіхи й броколі, хоч і не можуть вилікувати напади паніки або депресію, зате цей набір інгредієнтів може зробити людину щасливішою.
Названі продукти, які піднімають настрій
Наприклад, у рибі – до того ж неважливо, оселедець це, тунець або лосось – міститься велика кількість жирних кислот омега-3. І оскільки сам організм не може виробляти такі незамінні жирні кислоти, то вони повинні надходити з їжею.
У рибі міститься багато корисних жирних кислот омега-3
st.vkuso.ru
Дослідження показали, що омега-3 може полегшити симптоми депресії, впливаючи на вироблення гормонів щастя – серотоніну й дофаміну.
Подібну користь мають і "постачальники" білка – боби, горіхи і яйця. Вони підтримують баланс серотоніну, оскільки організм перетворює амінокислоту триптофан у гормон, який поліпшує настрій. Також він важливий для ритму сну і безсоння.
Боби і горіхи підтримують баланс серотоніну
А ось шпинат і броколі багаті фолієвою кислотою. Зазначається, що саме її недостатність в організмі супроводжується порушенням сну і депресією.
Крім цього, дослідники назвали три продукти, від яких краще триматися подалі, якщо відчуваєте напругу. Це зрілий сир, гамбургери і хот-доги.
Шпинат і броколі багаті фолієвою кислотою
Як пояснюють фахівці, в процесі дозрівання сир перетворює білок у гістамін. Зі свого боку нейротрансмітери (хімічні речовини, за допомогою яких "спілкуються" між собою нейрони. – Ред.) стимулюють травлення і нервову систему, але водночас викликають страх.
А оброблене м'ясо (консервація, соління, копчення), яке входить до складу хот-догів і гамбургерів взагалі може викликати манію переслідування.
Оброблене м'ясо може викликати манію переслідування
hopop.ru
"Нітрати впливають на мікроорганізми в кишечнику, а вони вже – на область мозку, яка відповідає за психічні захворювання", – йдеться в дослідженні вчених.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сімейна лікарка Наталія Деменко розповіла MedOboz, які продукти потрібно їсти, щоб настрій завжди був піднесеним і радісним.
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