Їжа для настрою: названі продукти, які роблять людину щасливою

Їжа безпосередньо впливає не тільки на фізичне, а й психічне здоров'я людини.

Про те, що потрібно їсти, аби поліпшити настрій, а чого краще уникати, розповіли фахівці клініки Майо в Арізоні. Про це повідомляє Online Focus.

Так, за словами експертів, боби, риба, шпинат, а також горіхи й броколі, хоч і не можуть вилікувати напади паніки або депресію, зате цей набір інгредієнтів може зробити людину щасливішою.

Названі продукти, які піднімають настрій

Наприклад, у рибі – до того ж неважливо, оселедець це, тунець або лосось – міститься велика кількість жирних кислот омега-3. І оскільки сам організм не може виробляти такі незамінні жирні кислоти, то вони повинні надходити з їжею.

У рибі міститься багато корисних жирних кислот омега-3 st.vkuso.ru

Дослідження показали, що омега-3 може полегшити симптоми депресії, впливаючи на вироблення гормонів щастя – серотоніну й дофаміну.

Подібну користь мають і "постачальники" білка – боби, горіхи і яйця. Вони підтримують баланс серотоніну, оскільки організм перетворює амінокислоту триптофан у гормон, який поліпшує настрій. Також він важливий для ритму сну і безсоння.

Боби і горіхи підтримують баланс серотоніну

А ось шпинат і броколі багаті фолієвою кислотою. Зазначається, що саме її недостатність в організмі супроводжується порушенням сну і депресією.

Крім цього, дослідники назвали три продукти, від яких краще триматися подалі, якщо відчуваєте напругу. Це зрілий сир, гамбургери і хот-доги.

Шпинат і броколі багаті фолієвою кислотою

Як пояснюють фахівці, в процесі дозрівання сир перетворює білок у гістамін. Зі свого боку нейротрансмітери (хімічні речовини, за допомогою яких "спілкуються" між собою нейрони. – Ред.) стимулюють травлення і нервову систему, але водночас викликають страх.

А оброблене м'ясо (консервація, соління, копчення), яке входить до складу хот-догів і гамбургерів взагалі може викликати манію переслідування.

Оброблене м'ясо може викликати манію переслідування hopop.ru

"Нітрати впливають на мікроорганізми в кишечнику, а вони вже – на область мозку, яка відповідає за психічні захворювання", – йдеться в дослідженні вчених.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сімейна лікарка Наталія Деменко розповіла MedOboz, які продукти потрібно їсти, щоб настрій завжди був піднесеним і радісним.

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