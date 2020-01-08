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Їсти й худнути: експертка назвала топ жироспалювальних продуктів

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Їсти, не товстіти і водночас ще й худнути – мрія багатьох жінок і чоловіків.

І, як виявилося, це не фантастика. Консультантка з харчування Галина Арвахі стверджує: для того, щоб їжа не відкладалася на животі, боках і стегнах, потрібно споживати правильні продукти.

MedOboz зібрав для вас список з п'яти найбільш смачних і ефективних для схуднення продуктів, вживаючи які ви забудете про необхідність "голодних" дієт.

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Домашний очаг

Авокадо

Ця ягода лідирує серед інших продуктів у своїх жироспалювальних властивостях.

У ній міститься "море" мононенасичених жирних кислот, наприклад, олеїнової, завдяки чому вона вміє спалювати накопичений в організмі жир, особливо той, який сховався на боках і животі.

Намагайтеся на день з'їдати по одному великому плоду авокадо (можна додавати в салат, робити нарізку до м'яса або готувати з нього бутербродну масу, перетерши разом зі спеціями), і вже через кілька тижнів зауважите, як ваша талія "тане".

Грейпфрут

Цей фрукт з пікантним і незрозумілим для багатьох смаком здатний налагоджувати роботу травної системи не гірше аптечних препаратів. Вся справа в тому, що в його складі є багато клітковини, яка подібно йоржику очищає кишечник від залишків неперетравленої їжі (так званих шлаків), а також, за рахунок особливих кислот, в рази прискорює перетравлювання їжі і розщеплює непотрібні жири.

Тож привчіть себе з'їдати по одному грейпфруту в день, наприклад, на полуденок, щоб вже через місяць наблизити свою фігуру до омріяного ідеалу.

Яблука

Про користь цього продукту говорять дуже багато. І не дарма, адже яблука – справжній животворне джерело для організму, що забезпечує його практично всіма необхідними для життєдіяльності речовинами.

І для фігури цей фрукт (особливо кисло-солодкий або кислий) також несе величезну користь. Зокрема, яблука знижують засвоєння жирів, надають сечогінний ефект, позбавляючи організм від зайвої рідини, а за рахунок грубої клітковини покращують перистальтику кишечника.

Тож їжте яблука сміливо – вони не тільки вгамують голод, а й подбають про красу вашої фігури.

Сир

Напевно ви звертали увагу, що в мастхев списку більшості дієт є сир. І не дарма, адже за вмістом білка він не поступається м'ясу, при цьому жирів в ньому міститься набагато менше.

На відміну від важких для травлення свинини або яловичини, кисломолочний продукт допомагає налагодити роботу органів шлунково-кишкового тракту і допомагає боротися із зайвими жировими накопиченнями.

Тож якщо вам хочеться схуднути без шкоди для організму, вибирайте сир в якості основної страви на сніданок або вечерю.

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Кориця

Цю спецію охочим схуднути потрібно полюбити особливо, водночас додавати її можна до яблук, бананів, чаю або кави, сирутощо. Річ у тім, що кориця здатна прискорювати обмін речовин удвадцятеро, завдяки чому процес спалювання зайвого жиру триватиме значно помітніше.

Весь її секрет – ефірні масла й дубильні речовини в складі, а також у особливій властивості перешкоджати засвоєнню шкідливих жирів.

Тож поставте спецію на видне місце і додавайте в усі продукти, яким вона імпонує.

Але не варто перейматися "чарівними" властивостями кориці, посипаючи нею пироги і тістечка – при ударній кількості швидких вуглеводів вона виявиться безсилою.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як можна підкачатися без спеціальних тренувань у спортзалі.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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