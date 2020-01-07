Інакше перетвориться на отруту! Вчені розповіли, як правильно заварювати чай

Німецькі вчені розповіли, як правильно заварювати чай, щоб не перетворити напій в отруту.

Про це пише The Gal Times, з посиланням на експертів німецького Федерального інституту оцінки ризиків.

Вчені відзначили, що щоб уникнути неприємних наслідків потрібно строго дотримуватися інструкції на упаковці. Адже чай це натуральний продукт, в якому можуть міститися вкрай небезпечні дріжджі, бактерії, цвіль або патогенні мікроорганізми, такі як сальмонела. Тому чай необхідно заливати окропом і заварювати мінімум п'ять хвилин.

При цьому перетримувати заварку теж не потрібно, адже тоді такий чай не принесе ніякої користі.

Фахівці попередили, що при покупці потрібно звертати увагу на упаковку з чаєм. Вона повинна бути цілою і містити інформацію про склад продукту, виробника, термін придатності або дату його завершення.

Ознакою якісного продукту є добре скручені чайне листя приблизно однакового розміру і кольору.

Чай

Як повідомляв OBOZREVATEL, надмірне споживання рідини шкодить здоров'ю, підвищуючи розпад білка і сприяючи вимивання вітамінів і корисних мікроелементів з організму.

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