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/Здорове харчування

Їмо постійно: названий несподіваний топ смертельно небезпечних продуктів

5.6тЧитати матеріал російською

Ананас, батат, м'ясо, молочні продукти, шоколадні торти і шоколадне молоко виявилися смертельно небезпечними для людини.

Все через вміст у них пер- і поліфторалкільних речовин (PFAS). До такого висновку прийшли фахівці Управління з контролю за продуктами і ліками США, передає Science Alert.

Висока концентрація вказаних речовин підвищує ризик розвитку злоякісних пухлин. Крім того, рівні PFAS, що перевищують норми, були знайдені в фарші з індички, стейках, хот-догах, баранячих відбивних, курячих стегнах, тиляпії, трісці, осетрові, лососеві, креветках і сомі. Рівні PFAS, що викликають побоювання, також виявилися в питних і грунтових водах.

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На думку фахівців, найнебезпечнішими є перфтороктанова кислота (PFOA) і перфтороктансульфонова кислота (PFOS). PFAS можуть з'явитися в продуктах через упаковку, а також забруднену воду.

Молоко і м'ясо небезпечні для здоров'я

Молоко і м'ясо небезпечні для здоров'я

Etcetera.media

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був названий топ-5 продуктів харчування, які підвищують ризик розвитку раку.

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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Не ежте вообще ничего - никаких вредных веществ не съедите!
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Медведева Светлана
Медведева Светлана
Спасибо всeм тeм, ктo пoказал мне этот пpекрaсный сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/hnmr7p0 Прocто пpойдя опрoc пoлyчилa почти пoлугoдовую зapплaтy)) Пользyйтеcь, покa eсть вoзможнocть=)
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