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"Їмо і худнемо!" Названі продукти, які прискорюють обмін речовин

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Дієтологи склали список рекомендацій людям, які хочуть прискорити метаболізм.

Вони назвали найкорисніші продукти, періодичне вживання яких допоможе домогтися позитивного ефекту. Про це повідомляє Food News.

Наприклад, вживання зеленого чаю збільшує витрату енергії на п'ять відсотків, а це зі свого боку сприяє боротьбі із зайвою вагою та ожирінням.

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Названі продукти, які прискорюють обмін речовин

Названі продукти, які прискорюють обмін речовин

smihub.com

Корисними будуть зварені круто яйця. Відзначається, що одне таке містить приблизно 6,29 грамів білка.

"Це чудове доповнення до дієти, якщо ви хочете прискорити обмін речовин", — йдеться у статті.

На додаток до цього стверджується, що багаті протеїном продукти значно збільшують термічний ефект їжі, тобто калорії, витрачені на перетравлювання.

Також користь для прискорення метаболізму принесе вживання імбиру, сочевиці, перцю чилі, насіння льону, кави, бразильських горіхів, броколі і темно-зелених листових овочів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська дієтологиня й експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, як контролювати відчуття голоду і знизити апетит.

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Теми
Дієти та фітнес здоров'я
Теги
дієтолог диета
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