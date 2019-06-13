Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Здорове харчування

Їх можна замінити: названо продукти, які скорочують життя

5.4тЧитати матеріал російською

Часте вживання червоного м'яса і перероблених м'ясних продуктів пов'язано з проблемами зі здоров'ям.

Збільшення кількості цих продуктів в раціоні призводить до підвищення ризику ранньої смерті на 10%, повідомляє телеканал CNN з посиланням на роботу вчених з Гарвардської школи громадського здоров'я імені Т.Х. Чана.

"Отримані дані свідчать про те, що заміна червоного м'яса іншими джерелами білка, такими як м'ясо птиці, риба, горіхи, бобові і цільне зерно і навіть овочі, може знизити ризик передчасної смерті", - заявив професор Франк Ху, старший автор дослідження.

Новини
Кардіологи шокували правдою про наслідки пропуску сніданку

При харчуванні збагаченому цільним зерном, овочами або іншими джерелами білка, спостерігалося зменшення ризик смерті протягом восьми років.

Ілюстрація

Ілюстрація

pixabay.com

"Коли люди скорочують споживання червоного м'яса і їдять інші білкові продукти, а також продукти рослинного походження, вони мають більш низький ризик смертності від усіх причин і серцево-судинних хвороб, зокрема", - сказав професор Франк Ху, старший автор дослідження.

Раніше MedOboz повідомляв, що любителі м'яса і сиру старше 50 років, наражають своє здоров'я на небезпеку нарівні з курцями.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
США
Теги
харчуванняздоров'ядиета
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини