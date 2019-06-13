Їх можна замінити: названо продукти, які скорочують життя

Часте вживання червоного м'яса і перероблених м'ясних продуктів пов'язано з проблемами зі здоров'ям.

Збільшення кількості цих продуктів в раціоні призводить до підвищення ризику ранньої смерті на 10%, повідомляє телеканал CNN з посиланням на роботу вчених з Гарвардської школи громадського здоров'я імені Т.Х. Чана.

"Отримані дані свідчать про те, що заміна червоного м'яса іншими джерелами білка, такими як м'ясо птиці, риба, горіхи, бобові і цільне зерно і навіть овочі, може знизити ризик передчасної смерті", - заявив професор Франк Ху, старший автор дослідження.

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При харчуванні збагаченому цільним зерном, овочами або іншими джерелами білка, спостерігалося зменшення ризик смерті протягом восьми років.

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"Коли люди скорочують споживання червоного м'яса і їдять інші білкові продукти, а також продукти рослинного походження, вони мають більш низький ризик смертності від усіх причин і серцево-судинних хвороб, зокрема", - сказав професор Франк Ху, старший автор дослідження.

Раніше MedOboz повідомляв, що любителі м'яса і сиру старше 50 років, наражають своє здоров'я на небезпеку нарівні з курцями.

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